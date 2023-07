Poker Online MTT: b0ku_n0_h3ro protagonista della domenica, è chipleader al Sunday Special e ha vinto il Rollercoaster

Poker Online MTT 24 luglio 2023. Una domenica da ricordare per b0ku_n0_h3ro che ha chiuso chipleader al Sunday Special e ha vinto il Rollercoaster, ma ora dovrà cercare di completare l’opera al final day del domenicale più ricco d’Italia. Vediamo i risultati anche degli altri tornei (continuano le MicroMillions) e degli altri circuiti (iPoker, People’s Poker).

Tornei domenicali: b0ku_n0_h3ro comanda il Sunday Special

Iniziamo come sempre dai tornei più importanti, i principali domenicali in Italia, divisi su due giorni. Su Pokerstars il Sunday Special vede in testa b0ku_n0_h3ro che ritroveremo anche più avanti in questo report, davanti a piatto1994 e a DIDO92, tra gli 80 players left che stanno lottando per una prima moneta da €11.942. Tutti i giocatori sono già a premio con 151 ITM in virtù di 821 iscritti che non hanno però permesso di superare il garantito da 75K. Ai piani alti riconosciamo anche i regular MoChuisle7 e Blacker-92.

Passiamo su iPoker con un Explosive Sunday che al momento conta 463 entries (ma registrazioni tardive ancora aperte). In 146 passa il taglio verso il final day, e qui la bolla deve ancora scoppiare (81 ITM). Si gioca per una prima moneta da €4.590 a cui andranno aggiunte le taglie conquistate. Al comando del chipcount troviamo hotrr5.

Infine il circuito People’s Poker Microgame con il Sunday SUMMER che ha richiamato 93 iscritti e al termine della prima giornata abbiamo 31 players left, ma solo 15 di loro andranno a premio. In palio c’è una prima moneta da €2.435 e al comando del chipcount troviamo assopoker123. Riprenderà dal 7° posto Andrea “Andreacigna” Pini, regular che spesso troviamo in corsa a questo torneo.

Poker Online MTT 24 luglio 2023: i primi tornei del giorno

Torniamo su Pokerstars per approfondire i primi tornei della domenica, e apriamo come sempre col Sunday Warm Up, ma anche qui non si supera il garantito da 12.500 euro con 245 iscritti. Il migliore è DarMar666 che incassa €1.111 di prima moneta + €1.365 di taglie. Ai piedi del podio riconosciamo Alessandro “Aleppp” Giannelli, al 7° posto c’è il regular kumas55, seguito da Fabio “sturbao” Sturba.

Anche il Sunday Bounty Builder non riesce a superare il garantito da €12.500 con 389 iscritti, e qui il migliore è iL-DottoreX per €1.022+€1.177, con fsusct runner up e poi c’è Biscialais a completare il podio.

Super i 20K invece il Sunday Slam che richiama 460 entries. La vittoria vale €1.573 per Muttella che incassa anche €1.491 di taglie dopo aver battuto candoli10 e Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi. Piazzamento anche per Raffaele “raffa_N5” Francese al 5° posto.

TESTADIDONNA vince l’High Roller, b0ku_n0_h3ro protagonista anche al Rollercoaster

Al Sunday High Roller si iscrivono in 116 e si gioia per €26.100 di montepremi. A primeggiare è Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni che incassa la prima moneta da €5.720 dopo aver battuto Astrogoldi all’heads up finale, e anche qui ritroviamo MoChuisle7 a completare il podio, davanti a dennydenny91.

Al Rollercoaster ritroviamo b0ku_n0_h3ro che dopo aver chiuso chipleader al Sunday Special, porta a casa anche il Rollercoaster a tempo perso, per €858+€1.680 di premio dopo aver superato OliverG.$999$ e Domenico “domenlan” Lando. Ai piedi del podio c’è IwasRickyKaka90.

Infine come sempre il Need For Speed, il turbo della notte di PS a cui partecipano 60 giocatori e il migliore risulta essere bellella10 per €687+€1.479 dopo aver battuto il regular Vop444 al testa a testa finale, poi c’è This is soo2019 a completare il podio. 5° posto per Riccardo “CrazyRich85” Basso che aveva già fatto top-10 al Rollercoaster, e dietro di lui ci sono Alberto “Everbrun1” Cigliano ed Andreacigna.

Poker Online MTT 24 luglio 2023: risultati MicroMillions

Continuano anche le MicroMillions Series, vediamo i tornei più ricchi come sono andati. Iniziamo dall’evento #54 HIGH ROLLER che con 1.161 iscritti è arrivato ad un prizepool da €52.245. La vittoria va a 25koci25 per €3.345+€2.865 dopo aver battuto VVsMolly e Franceso86. Piazzamento al 6° posto per il regular RenatoINT.

All’evento #57 Daily Splash si gioca per €41.436 di montepremi, grazie a 2.302 iscritti, e la vittoria da €2.489+€2.063 va a BaskoHD che supera Ins1d3Man.

Infine l’evento #60 Bounty Feast che viene vinto da Therealpe22 che ha la meglio su un field da 1.093 iscritti per €14.755 di montepremi. Si ferma al 2° posto DasBerghian mentre a completare il podio troviamo coronita94. Piazzamenti per Gaza Sparta9 al 5° posto e BetterCalSax in 7° posizione.