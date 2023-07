Poker Online MTT: skifteri3030 la spunta al Sunday Special, dennydenny91 vince il NoS del lunedì. Ad alegunz46 il Daily Splash

Poker Online MTT 25 luglio 2023. Tanto di cui parlare in questa rubrica, ad iniziare dalle conclusioni dei principali tornei domenicali vinti da skifteri3030, Gillotrono e SerpaS754. Bel colpo di dennydenny91 al Night on Stars del lunedì mentre alegunz46 porta a casa il torneo più ricco di giornata alle MicroMillions. Vince anche Alessio Astone.

Domenicali: vincono skifteri3030, Gillotrono e SerpaS754

Andiamo a vedere come si sono conclusi i final day dei principali tornei di poker online domenicali in Italia, iniziando dal Sunday Special di Pokerstars che alla fine viene vinto da skifteri3030 che incassa la prima moneta da €11.942 dopo aver avuto la meglio su piatto1994 all’heads up finale, poi c’è il regular Ste4L7H a completare il podio davanti ad altri nickname noti come valerex e J.Mizu97. Da segnalare anche Matteo “sgrillex” Sarais che chiude in top-10, davanti ad Alessandro “aleppp” Giannelli e a Raffaello “raffa_N5” Francese, poi arriva il chipleader del day1, b0ku_n0_h3ro che non va oltre il 13° posto.

Su iPoker l’Explosive Sunday ha richiamato 544 giocatori per un garantito da 50K e una prima moneta vinta da Gillotrono che con anche le taglie porta a casa un premio di 7.214 euro totali. Per il runner up ilmartello77 ci sono 5.694 euro poi abbiamo PiZzzOiol0 a completare il podio.

Su People’s Poker Microgame il Sunday SUMMER si conclude con la vittoria di SerpaS754 che ha avuto la meglio sui 31 players left che riprendevano la corsa al final day. Per il vincitore c’è una prima moneta da 2.435 euro che arriva dopo aver battuto un regular di questo torneo, ma che ritroviamo anche su altri circuiti, Zibibboshock98, che si fa bastare 1.798 euro di premio. A completare il podio freeFire, davanti al chipleader del day1, assopoker123.

Poker Online MTT 25 luglio 2023: i primi tornei del lunedì

Torniamo su Pokerstars, con la settimana aperta dal Afternoon on Stars del lunedì che richiama 260 giocatori per €11.700 di prizepool. Vittoria per jmelmot che incassa la prima moneta da €2.131.

Il Bounty Builder supera di poco il garantito da 25K grazie a 567 iscritti e a primeggiare è massiminAllin che incassa €1.847 di prima moneta + €2.094 di taglie. Si ferma al 2° posto Aittie e a completare ol podio riconosciamo ANSU-FATI96.

E’ dennydenny91 a battere la concorrenza di 433 iscritti al Night on Stars, confermandosi anche in un ottimo momento, con tanti piazzamenti riportati anche nei nostri report quotidiani. Per il vincitore del NoS del lunedì c’è una bella prima moneta da €6.634, con Lapocchiero che fa da runner up per €4.870.

MicroMillions: alegunz46 vince il Daily Splash, simopascu96 fa podio al Bounty

Il primo torneo MicroMillions di giornata è l’evento #62 Heatwave che raggiunge i €13.288 di montepremi con 2.953 iscritti e il migliore è PERRYYYYYYY che porta a casa €785+€709.

Il torneo più ricco è l’evento #65 Daily Splash che arriva a €44.640 di Prize pool grazie a 2.480 iscritti e a vincere è un regular, alegunz46, che incassa €2.663+€2.381 dopo aver battuto ANDIMA59. Completa il podio marcocamp1.

Infine segnaliamo l’evento #68 Bounty Feast che ha richiamato 1.098 giocatori per un prizepool vicino ai 15K. La vittoria va a sdiabond2 su Mr_Qu4tR3F01L. A completare il podio Simone “simopascu96” Pascucci.

Poker Online MTT 25 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Rollercoaster viene vinto anche oggi da un regular, Alessio “AleAsto2” Astone che batte la concorrenza di 140 entries e porta a casa €1.096+€1.739 di premio dopo aver battuto RICCARDONE30.

Il finale è come sempre dedicato al Need For Speed da 71 iscritti e il migliore è BlackEaglesDS che incassa €1.887 mentre per il runner up IlReSavy ci sono €1.257 di premio. Anche qui piazzamento al 5° posto per dennydenny91, e troviamo anche Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi ed aleorsi98 in top-10.