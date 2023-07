Poker Online MTT 27 luglio 2023. Nelle ultime giornate abbiamo citato spesso Luca “sturbao” Sturba (in foto) ed Alessandro “aleppp” Giannelli, protagonisti anche nel mercoledì sera di Pokerstars con due belle vittorie, mentre alle MicroMillions festeggiano: ferocealex, SabXerath e masaniell99.

Poker Online MTT 27 luglio 2023: i primi tornei del mercoledì

Apriamo come al solito con l’Afternoon on Stars che con 216 giocatori sfiora i 10K di montepremi. Vittoria per massiminAllin per €1.789 mentre al 2° posto c’è silverpoker1990 che incassa €1.344. A completare il podio c’è giaco700 a cui vanno €1.004 di premio.

Luca “sturbao” Sturba si conferma in un momento molto positivo e nella notte porta a casa il Bounty Builder, imponendosi su un field da 367 giocatori, per €1.262 di prima moneta, a cui il regular aggiunge €1.667 di taglie dopo aver battuto Erdoddo17 nel testa a testa finale. A completare il podio un altro nome importante, quello di Fabio “backdoorAK” Peluso.

Il Night on Stars si ferma a €25.650 di montepremi con 285 iscritti e a festeggiare è YenSid42 che incassa la prima moneta da €4.625 mentre per il runner up ULTRAS.ACAB1 ci sono €3.428.

MicroMillions: vincono ferocealex, SabXerath e masaniell99

Passiamo all’evento #76 Heatwave delle MicroMillions Series che viene vinto da ferocealex che non lascia scampo a simovale16 all’heads up finale, e incassa €680+€526.

Il Daily Splash (evento #79) si conferma il più ricco ed importante della giornata col suo montepremi da €32.886 grazie a 1.827 iscritti, e a spuntarla è SabXerath che incassa €2.018+€1.420. Si ferma al 2° posto ale23bath poi c’è BIGD72N a completare il podio.

Infine l’evento #82 Bounty Feast che richiama 962 giocatori per €12.987 di Prize pool. La vittoria va a masaniell99 per €851+€803. Il runner up è pool101, poi abbiamo BlackAce108 a completare il podio.

Poker Online MTT 27 luglio 2023: gli ultimi tornei della notte

Non può esserci report mtt senza citare Alessandro “aleppp” Giannelli che questa volta non solo si piazza al tavolo finale, ma vince il Rollercoaster per €846+€1.486, anche se questo mercoledì il torneo non ha superato il garantito di 8K, con soltanto 85 iscritti. Il runner up è Gulliz poi abbiamo Lelouch Vi a completare il podio.

Si va a chiudere col Need For Speed e anche qui abbiamo un field tutto sommato molto basso con 52 entries. A trionfare è r5pkr che batte Boccaglio. I due negano la doppietta ad aleppp che qui si ferma al 3° posto.