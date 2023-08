Poker Online MTT 1 agosto 2023. Ancora una vittoria ad un main domenicale per il Vop444 che porta a casa il Sunday Special mentre SBURELLAS vince il Main Event MicroMillions Series che vanno così in archivio. Vincono anche LupoSardo182 su iPoker e LupoSardo182 su People’s Poker.

I finali dei domenicali: ancora un successo per Vop444

Su Pokerstars c’erano due tornei domenicali da concludere. Iniziamo dal Main Event MicroMillions che ha visto 7.679 iscritti e il migliore è stato SBURELLAS che incassa la prima moneta da €9.943 a cui aggiunge €5.540 di taglie. Per il runner up alftest che incassa in tutto circa 11K mentre a completare il podio c’è Manuel9713.

Si è concluso anche il Sunday Special e qui la vittoria va al regular Vop444 che vince nuovamente un domenicale e incassa la prima moneta €12.306. Si ferma in 2° posizione un altro regolar, Gigggi55, che si accontenta di €8.820. Ai piedi del podio riconosciamo anche Luca “delfo182” Delfino. Tavolo finale anche per gerryilprinc in 7° posizione, sfiora la top-10 dennydenny91 che in queste settimane è caldissimo e si ferma al 11° posto.

Si è concluso anche il domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday che ha visto 510 iscritti e il migliore è stato LupoSardo182 che batte themanblack ed incassa un totale di 8.711 euro.

Infine il Sunday SUMMER di People’s Poker Microgame vinto da toystory92 che porta a casa 2.418 euro mentre al runner up 0solferino35 vanno 1.710 euro.

Poker Online MTT 1 agosto 2023: i primi tornei del lunedì

Su Pokerstars la giornata si apre con l’Afternoon on Stars che questo lunedì ha richiamato 233 giocatori per poco più di 10K di montepremi. Il migliore è dommignao che incassa €1.923 dopo aver battuto BRONX40. Piazzamento per WoG_/V_/WoG che ultimamente vediamo spesso, e altra top-10 anche per gerryilprinc.

580 entries al Bounty Builder che arriva a €26.100 di montepremi. Il migliore è S3MPR3SOPRA che incassa €1.874+€2.205. Si ferma il 2° posizione Fagioli_al_sugo e completa il podio Yann7210. 8° posto per Ettore “pro-fumato87” Esposito.

Ieri è tornato anche lo speciale Monday Jackpot con 60.000 euro garantiti e 5.660 iscritti. La vittoria vale €3.996+€1.414 e finisce nelle tasche di Biscia1979 che batte lucavicini al heads up finale. A completare il podio Mario “coinflip21” Carrascon che si fa largo anche in un torneo dal field così vasto, arrivando sul podio. Top-10 anche per Daniele “bybabyby” Cuomo.

Poker Online MTT 1 agosto 2023: patatona1984 batte AA-GIANLU-AA al NoS

Passiamo al Night on Stars che richiama 471 giocatori per un montepremi da €42.390 e la vittoria va a patatona1984 che incassa €7.162 dopo aver battuto il regular Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Altri 2.099 entries al Colossal Stack che arriva quasi a 38K di montepremi e il migliore in questo caso è topjordan che incassa la prima moneta da €5.639. Per il runner up Tamarindo84 ci sono €3.852 di premio. Top-10 per il regular MoChuisle7.

Poker Online MTT 1 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo 127 entries e torna alla vittoria di Dario “Cifalino91” Barone che da un pò non trovavamo a trionfare su Pokerstars. Si piazza al 5° posto Alessandro “aleppp” Giannelli.

Chiudiamo col Need For Speed che richiama 69 giocatori per €6.210 di montepremi. La vittoria da €1.834 va a ziolex che batte Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che appena il giorno prima vinceva l’High Roller. Completa il podio dioxvi su un altro regular, Gabriele “KingMAvE911” Re.