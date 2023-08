Poker Online MTT: djtrack23 vince il Night on Stars, a fede90paura il Colossal

Poker Online MTT 2 agosto 2023. Vediamo i risultati dei tornei del martedì su Pokerstars dove i colpi maggiori sono messi a segno da djtrack23 e fede90paura, ma vincono anche: emasp801, meggy1k, AppoSvappa e Pigro74.

Poker Online MTT 2 agosto 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dal Afternoon on Stars con 262 iscritti e la vittoria va a emasp801 che incassa la prima moneta da €937 a cui aggiunge €1.144 di taglie dopo aver battuto MIKE9983 all’heads up finale. A completare il podio c’è Dispo21.

Sale il montepremi del Bounty Builder che con 473 iscritti arriva da un prize pool da €21.285, con una prima moneta da €1.555 a cui il vincitore, meggy1k, aggiunge €2.627 di taglie. Il runner up è LupusDiKorvetto, completa il podio Pulce98. Piazzamento anche per il regular PR0PRI0LUI che chiude al 6° posto.

Night on Stars per djtrack23. Colossal a fede90paura

Al Night on Stars hanno partecipato 422 giocatori per un montepremi complessivo di €37.900. La vittoria da €2.804+€3.081 va a djtrack23 che supera Ajer84 nel testa a testa finale, poi c’è Vmetatarso a completare il podio. Un altro piazzamento per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi e per mondeloff rispettivamente al 5° e al 7° posto.

Il montepremi maggiore di giornata è però quello del Colossal Stack che con 2.631 entries arriva ad un Prize pool da €47.358. Il migliore è fede90paura che incassa €2.922+€1.514 mentre per il runner up dommignao ci sono in tutto poco meno di 4K.

Poker Online MTT 2 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

125 iscritti al Rollercoaster per €11.250 di montepremi e qui ad esultare è AppoSvappa per €1.008+€1.690. In 2° posizione c’è MatJoke che ci accontenta di poco più di 1.500 euro totali. Da segnalare il piazzamento di RastaBaby79 in 6° posizione.

Pigro74 ha la meglio su un field da 67 iscritti al Need For Speed, incassando €767+€1.229 dopo aver superato panfr0. Anche qui sia piazza AppoSvappa al 5° posto, davanti a Ribo95.