Poker Online MTT: CINZIAVINCENZO vince il Colossal, ad albo91ultras il NoS. Vincono anche Andreacigna e MoChuisle7

Poker Online MTT 3 agosto 2023. Vediamo i risultati del mercoledì su Pokerstars, con i colpi principali messi a segno da albo91ultras e CINZIAVINCENZO a Night on Stars e Colossal Stack. Successi anche per: Polletto8254, ..CECCHINO30, Andrea “Andreacigna” Pini e MoChuisle7.

Poker Online MTT 3 agosto 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars con 234 entries e il migliore è Polletto8254 che incassa la prima moneta da quasi 2K mentre per il runner up BELVA_ETNEA ci sono €1.449 di premio. Completa il podio VengoDentro per €1.087.

Colpo vincente per il regular ..CECCHINO30 che porta a casa il Bounty Builder, avendo la meglio su un field da 457 entries e incassando €1.502 di prima moneta + €2.495 di taglie.

NoS a albo91ultras. CINZIAVINCENZO porta a casa il Colossal

348 iscritti al Night on Stars che arriva a €31.320 di prize pool e a primeggiare è albo91ultras per €5.518 di premio, su A.Lapini che incassa invece €4.084 mentre per marchimo84 c’è un premio da €3.022.

Montepremi ancora più alto al Colossal Stack che con 2.106 entries arriva da un prizepool da €36.288. Vittoria anche qui per un nick name noto, CINZIAVINCENZO che porta a casa €5.426 dopo aver battuto Houdini1610 all’heads up finale. A completare il podio c’è gennariellos.

Poker Online MTT 3 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Immancabile MoChuisle7 che nella notte batte la concorrenza di un field da 114 iscritti e porta a casa €966+€1.524 del Rollercoaster, battendo Zibbibboshock98 nel testa a testa finale, poi c’è Alessio “AleAsto2” Astone a completare il podio. Piazzamento al tavolo finale per altri regular come lastroo88, davidecalva ed Astrogoldi, in fila dal 5° al 7° posto. C’è anche mondelloff a completare la top-10.

Infine il Need For Speed che richiama solo 65 giocatori per poco meno di 6K di prizepool, ma come sempre non mancano i grossi nomi, ad iniziare dal vincitore, Andrea “Andreacigna” Pini che incassa la prima moneta da €1.745 dopo aver battuto un altro nome noto, Sfifinki, poi abbiamo J.Mizu97 a completare il podio.