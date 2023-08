Poker Online MTT 4 agosto 2023. Vediamo i risultati del giovedì su Pokerstars, col ricco Night on Stars da €250 di buy-in che viene vinto da TEMPOCASA1988, abile a lasciarsi alle spalle un torneo pieno di regular. L’altro mtt più ricco, il Colossal Stack, va a bleckmaboal. Vincono anche: 3alexel3, Tommasoliori, supermanu83 e GIOCOCHIUSO.

Poker Online MTT 4 agosto 2023: i primi tornei del giovedì

Apriamo come al solito con l’Afternoon on Stars da 251 iscritti per un montepremi da €11.295 e la vittoria è andata a 3alexel3 per €898 di prima moneta + €1.665 di taglie. Il runner up è derrick1111 poi abbiamo lorz1995 a completare il podio. In 5° posizione riconosciamo alegunz456. Piazzamento in top-10 anche per KuSuNoK1.

Affermazione di Tommasoliori al Bounty Builder che richiama 497 giocatori arrivando a €22.365 di montepremi, con prima moneta da €1.624 a cui il vincitore aggiunge €1.872 di taglie. Il runner up è ELVISn.1 poi abbiamo DeLaurences a completare il podio.

TEMPOCASA1988 mette in fila i regular del NoS del giovedì

Il Night on Stars del giovedì, con €250 di buy-in, richiama 211 giocatori per un Prize pool da €47.475. Il migliore è TEMPOCASA1988 che incassa €3.837+€6.910, un bel colpo dopo aver battuto balbo666 all’heads up finale, poi c’è The-savio03 a completare il podio davanti ad una serie di regular, con Davide “davidecalva” Calvaresi al 4° posto, seguono RenatoINT e ManInBlackk. Da segnalare anche la top-10 di Andrea “Andreacigna” Pini e di Vop444.

Molto bene anche il Colossal Stack con 2.435 entries che hanno formato un montepremi da €43.830. Qui a vincere è bleckmaboal che incassa €2.719+€1.370 mentre al 2° posto abbiamo il regular LAFAL10 che si accontenta di €2.717+€1.004.

Poker Online MTT 4 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

166 iscritti al Rollercoaster che sfiora i 15K di prizepool. La vittoria da €1.247+€2.312 va a supermanu83 che batte Nynfadora all’heads up finale. Dal 45° al 6° posto riconosciamo i regular capa1991, Gabriele “KingMAvE911” Re e Domenico “domenlan” Lando.

Infine il Need For Speed che si ferma a 68 iscritti e un montepremi da €6.120. La vittoria va a GIOCOCHIUSO che incassa €779+€1.181. In 6° posizione riconosciamo Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.