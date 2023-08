Poker Online MTT 7 agosto 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei domenicali su Pokerstars, iPoker e People’s Poker. Su PS è iniziata la Summer Week con le vittorie di Bruno94568 e jackk2630. Su iPoker e People’s sono al comando gioyo ed andridan.

Su Pokerstars è iniziata la Summer Week

Al via la Summer Week di Pokerstars con una domenica che ha visto i primi eventi, una serie di tornei aperti dall’evento #1 Heatwave che ha visto subito 1.937 iscritti per un montepremi vicino ai 35K e una prima moneta da €2.139 che è stata vinta da Bruno94568 che ha incassato altre €1.360 di taglie dopo aver superato mister_x8885 nel testa a testa finale. Piazzamento al 6° posto per Fabio “backdoorAK” Peluso.

Il torneo più ricco è l’evento #2 Sunday Opening che ha richiamato 1.027 giocatori per un Prize pool da €92.340. Qui a primeggiare è jackk2630 che incassa €6.144+€6.451, un bel colpo per questo giocatore che ha avuto la meglio su TRACHETEeBOOM che incassa comunque i suoi €6.143+€2.412.

All’evento #3 Summer Stack partecipano in 1.546 per un montepremi vicino ai 15K. La vittoria vale €2.017 e va a freddynice79 che supera kingsavetheking nel testa a testa finale.

Infine l’evento #4 Sunset che viene vinto da un nickname molto presente nei report delle ultime settimane, KuSuNoK1 che porta a casa €1.631+€1.570 dopo aver superato KingPoohKey.

Day1 dei domenicali su iPoker e People’s Poker

Iniziamo da iPoker con l’Explosive Sunday che arriva a 460 entries, ma le registrazioni tardive rimangono aperte per inizio final day, quindi i numeri non sono ancora ufficiali. Sicuramente ritroveremo come minimo 140 giocatori a caccia della prima moneta da 4.600 euro (più le taglie). Il chipleader è gioyo che domina con 310K, staccando tutti, con Rapan004 al 2° posto ma con 188K.

Su People’s Poker Microgame si è concluso il day1 del Sunday SUMMER con un montepremi garantito da 10 mila euro e 102 iscritti. Al termine della prima giornata di gioco abbiamo 38 players left, ma solo 19 di loro andranno a premio, con una prima moneta da 2.418 euro. Qui il chipleader è andridan che stacca di poco MARCOS82.

Poker Online MTT 7 agosto 2023: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars con la solita rassegna della programmazione standard che alla domenica apriamo col Sunday Warm Up che si avvicina ai 12K di montepremi con 266 iscritti. Il migliore è il regular sapy000 che incassa €951+€1.254, con peterfarm1973 al 2° posto poi dal 3° al 6° posto riconosciamo altri nick name noti: Peraz77, Gaza Sparta9, modellof e misterbet700. In 8° posizione anche MoChuisle7. Che inizio di domenica!

623 iscritti al Sunday Evening che non riesce a superare il garantito da 30K. La prima moneta vale quasi 5 mila euro e viene vinta anche in questo caso da un nick name noto, quello di betullame11 che batte RICCARDONE30 al testa a testa finale.

Il Sunday Bounty Builder è un affare di Ricardo “Overbet91” Bonelli che incassa €729+€1.304 dopo aver superato un altro regular, valerex.

2.799 entries al Sunday Blowout che super i 25K di montepremi. La vittoria da €1.496+€762 va a MIKHYMAUS11 su ciapuongang e birillo100.

Poker Online MTT 7 agosto 2023: gli ultimi tornei domenicali

Passiamo al Sunday Colossal Stack che con 2.484 iscritti raggiunge un montepremi da €44.712 e viene vinto da GianPiccolo che si merita un premio da €2.766+€2.303 mentre per il runner up Frangucaval ci sono €2.764+€191. A completare il podio riconosciamo ..CECCHINO30.

425 iscritti al Sunday Slam che non riesce a superare i 20K di prizepool garantito. La spunta Y4lpol4rized per €1.605+€1.649 mentre si ferma in 2° posizione lezgodancin97. Completa il podio 3alexei3 che aveva già fatto tavolo finale al Colossal. Anche qui ritroviamo Gaza Sparta9 e Bolza7, già protagonisti al tavolo finale del Warm Up.

Sono 102 gli iscritti al Sunday High Roller che produce un montepremi di €22.950 e una prima moneta da €5.256 che viene incassata da samataarruzza che batte ROAL_2020 e Nitr07. Ai piedi del podio ritroviamo anche qui MoChuisle7.

Rollercoaster a AppoSvappa che ha la meglio su un field di 94 iscritti, con valerex ancora runner up dopo il 2° posto al Bounty Builder. Completa il podio dennydenny91 in un torneo che richiama sempre tanti nomi noti, come xJaNdRo27x che troviamo al 4° posto, ma anche Simone “simopascu96” Pascucci e Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Un simopascu96 che torna a farsi sentire anche al Need For Speed dove vince su 61 iscritti, incassando €699+€1.116. In 2° posizione si ferma il nostro amico William “LICANTROPOn1” Olivieri. Anche qui un piazzamento per AppoSvappa, al 5° posto dietro a Daniele “bybabyby” Cuomo e appena avanti a Federico “IFOLDACES4U” Piroddi.