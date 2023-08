Poker Online MTT 10 agosto 2023. Vediamo i risultati del mercoledì su Pokerstars dove continua la Summer Week con le vittorie di Chefdavide93, MastroAA94, matt95154 e REgiorgioRE. Il Night on Stars va a 77doge che batte Dario “PinoloPinolo” De Paz. In forma damonsalvator19 che vince il Bounty Builder e si piazza al Rollercoaster.

Summer Week: bel colpo per MastroAA94. Doppio piazzamento per Antonio “frakkalagan” Fragale

Iniziamo dai tornei Summer Week di Pokerstars, con l’evento #13 Heatwave che ha richiamato 737 giocatori per quasi 20K di montepremi. Vittoria per Chefdavide93 che incassa €1.380 di prima moneta + €1.604 di taglie. Da segnalare LAFAL10 ai piedi del podio e Antonio “frakkalagan” Fragale in 9° posizione.

Con l’evento #14 Wednesday Cocktail si sale sopra i 32K di prize pool grazie a 713 iscritti e a spuntarla è MastroAA94 che porta a casa €2.224+€2.645, con iosonopikachu che si ferma al 2° posto e Samico81 completa il podio. Anche qui piazzamento di frakkalagan che migliora, ma non abbastanza da vincere, chiudendo al 5° posto.

All’evento #15 Summer Stack abbiamo 1.247 entries e un montepremi di poco superiore agli 11 mila euro. La prima moneta vale €1.666 e va a matt95154 che batte alenetani1410 al testa a testa finale, poi abbiamo Anubis8421, davanti a mondellof.

Si chiude con l’evento #15 Sunset Turbo che ha richiamato 846 giocatori, in lotta per un prizepool da €15.228. Il migliore è REgiorgioRE che incassa €1.017+€1.176 dopo aver superato ACCORGI-GINO. Top-10 per IwasRickyKaka90.

Poker Online MTT 10 agosto 2023: i primi tornei del mercoledì

La giornata si apre con un Afternoon on Stars che supera gli 11K di montepremi e la vittoria da €2.008 va a Luigi “gigirix” Risi che batte BomberQueen80 nel testa a testa finale, poi riconosciamo youwatchmewin1 a completare il podio.

Supera di poco il garantito da 15K il Bounty Builder con 336 iscritti e a spuntarla è damonsalvator19 che porta a casa €1.155+€1.603. Ancora ai piedi del podio in 4° posizione mondellof. Al 6° posto riconosciamo Giovanni “scordo” Scordo e torna anche Matteo “RaydenArtist” Richetto che troviamo al 9° posto.

Torna anche il Night on Stars, altro torneo che supera di poco il garantito da 25K con 285 iscritti e a trionfare è 77doge per €4.625 di prima moneta. In 2° posizione Dario “PinoloPinolo” De Paz che da un pò non vedevamo nei nostri report. Piazzamenti in top-10 per altri regular come Lelouche Vi e Luca “delfo182” Delfino al 5° e 6° posto. In 8° posizione riconosciamo anche D1ANDREA99, davanti a Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Poker Online MTT 10 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Colossal Stack abbiamo 1.791 entries che hanno raccolto un montepremi di €32.238. La vittoria va a RicBo93 che incassa €3.780 dopo un deal con Pr0fAnTiFa e carosello61.

Solo 84 iscritti al Rollercoaster che questa volta non supera il garantito abbassato a 8K. Vittoria per alicettasavo che batte Davide “davidecalva” Calvaresi nel testa a testa finale. Piazzamento al 5° posto per Gigggi55, davanti a damonsalvator19 e a Lelouche Vi che ritroviamo anche q2ui, come ritroviamo IwasRickyKaka90 al 9° posto.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che cala a soli 49 entries ma anche qui abbiamo una vittoria eccellente, quella di Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni.