Poker Online MTT: Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio batte un colpo anche alla Summer Week vincendo il Thursday Shooting Stars

Poker Online MTT 11 agosto 2023. Continua la Summer Week su Pokerstars e nella notte il torneo più ricco viene vinto da uno dei migliori torneisti italiani, Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio (in foto). Scatenato anche dugao81 che non riesce a vincere questo giovedì, ma piazza 3 top-10 nei principali tornei.

Summer Week: vince Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio

Iniziamo con i tornei Summer Week in corso su Pokerstars, con l’evento #17 Heatwave con più di 1.000 entries per un montepremi da €27.126. Il migliore è zebra8819 che incassa €1.809 di prima moneta + €2.403 di taglie. Piazzamento al 6° posto per il regular Ste4L7H.

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #18 Thursday Shooting Stars e viene vinto dal regular Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che detta la sua legge anche in questo torneo che ha richiamato 484 giocatori e che vale una prima moneta da €3.182+€4.853 di taglie. Si ferma al 2° posto devvvid e donmax96 completa il podio. Piazzamenti per i regular *F13RoM4N al 5° posto, Guido “POGGIAIOLO” Pieraccini al 7° posto con Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni dietro di lui in top-10.

All’evento #19 Summer Stack partecipano in 340 e il migliore è elktro0808 che porta a casa la prima moneta da €2.698 dopo aver battuto sciuock nel testa a testa finale, poi c’è Chateaux87 a completare il podio. Ancora un piazzamento per Lelouche Vi che negli ultimi giorni abbiamo citato spesso nei nostri report.

Si chiude con l’evento #20 Sunset Turbo che supera i 20K di montepremi con 1.131 entries. Qui la vittoria va a lagi65 per €1.300+€829. Al 5° posto riconosciamo gerryilprinc, davanti ad un altro nickname noto, quello di dugao81.

Poker Online MTT 11 agosto 2023: i primi tornei del giovedì

All’Afternoon on Stars superati i 10K con 236 iscritti e la vittoria da €852+€1.382 va a CaNdylAnd98 su Andreiko270 ed Ertoro10.

Sopra i 15K di montepremi anche il Bounty Builder che richiama 347 giocatori e a spuntarla qui è NardinLovek per €1.193+€1.449. Il runner up è il regular prinelatn. Ai piedi del podio si rivede Alessandro “alesiena17” Siena davanti a PICCIONE.G.

Al Colossal Stack si sale a €37.548 di montepremi grazie a 2.086 iscritti. La vittoria vale €2.359+€2.221 e finisce nelle tasche di DeLaurences che batte Gangelo90 nel testa a testa finale.

Poker Online MTT 11 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Non supera il garantito da 10K il Rollercoaster con 103 iscritti. Qui la vittoria da €1.011+€1.385 va ad Alexsic che batte Nitr07 poi a completare il podio c’è Ettore “pro-fumato87” Esposito. Anche qui ritroviamo i piazzamenti in top-10 di dugao81 al 5° posto e di Chateaux87 in 9° posizione.

52 iscritti al Need For Speed che viene vinto da Ribo95 per €664+€1.158. Battuto dugao81 che completa il suo tris di top-10 nei principali tornei di Pokerstars del giovedì. Torna a piazzarsi gigrix al 4° posto, davanti a TESTADIDONNA, pinkporcel e Anubis8421.