Poker Online MTT 16 agosto 2023. Anche a ferragosto si gioca su Pokerstars e le vittorie più ricche a Night on Stars e Colossal Stack le firmano Suckkkkk e g4lioth.

Poker Online MTT 16 agosto 2023: i primi tornei di ferragosto

Garantiti abbassati su Pokerstars per ferragosto. L’Afternoon on Stars per esempio passa da 10K a 5K garantiti, quasi raddoppiati perché nonostante sia il 15 agosto, i numeri rimangono quelli soliti, 216 entries. Vittoria per jowatchmewin, da non confondere con youwatchmewin. Per il vincitore ci sono €785 di prima moneta + €1.322 di taglie. Si ferma al 2° posto Pigro74, che non dorme e incassa quasi 1K in totale.

Non supera i 15K invece il Bounty Builder con 321 iscritti e il migliore è malissa2000 che incassa €1.212+€1.971 dopo aver superato camipro9911 e meggy1k.

Suckkkkk batte tutti al Night on Stars. A g4lioth il Colossal Stack

Al Night on Stars di ferragosto hanno partecipato in 351 giocatori per €31.590 di montepremi e una prima moneta da €2.414 che finisce nelle tasche di Suckkkkk che incassa anche €3.078 di taglie.

Il Colossal Stack arriva a superare i 38K di montepremi grazie a 2.130 entries. Il migliore è g4lioth che incassa €2.409+€1.610. Si ferma al 2° posto massimoasr92 poi riconosciamo betullame11 a completare il podio. Al 6° posto c’è anche l’immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Poker Online MTT 16 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster abbiamo solo 82 iscritti che non bastano a superare i 10K di garantito. Vittoria per Fattotutto00 che porta a casa comunque una bella cifra tra prima moneta e taglie (€1.279+€1.141). Da segnalare dennydenny91 ai piedi del podio e altri due regular immancabili in questi giorni, MoChuisle7 e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Chiudiamo con il Need For Speed, il turbo della notte che ha richiamato 58 giocatori per poco più di 5K di Prize pool. La vittoria da €664+€995 va ad Alexsic che batte Luciotakes2 nel testa a testa finale, poi c’è Luca “sturbao” Sturba a completare il podio.