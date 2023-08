Poker Online MTT 17 agosto 2023. Fabio “backdoorAK” Peluso (in foto by King’s Resort) porta a casa ancora una volta il torneo principale di Pokerstars, il Night On Stars. Testa a testa spettacolare al Rollercoaster con Luca Sturba che batte Luigi D’Alterio.

Poker Online MTT 17 agosto 2023: i primi tornei del mercoledì

Pariamo come sempre dall’Afternoon on Stars che sale a 237 giocatori per €10.665 di montepremi e il migliore è Latemar1 che si merita la prima moneta da €1.956 dopo aver battuto Auron.ita nel testa a testa finale. Ai piedi del podio riconosciamo Ribo95, davanti a iL-DottoreX.

Supera il garantito da 15K anche il Bounty Builder con 388 entries e il migliore è BlackDomo97 che incassa €1.311+€1.900. Si ferma al 2° posto HunterWolf92 davanti a x-muccio-x e al regular Davide “davidecalva” Calvaresi.

Fabio Peluso torna a vincere il Night on Stars

Ennesima affermazione di Fabio “backdoorAK” Peluso che torna a vincere il Night On Stars, questa volta battendo un Field di 306 iscritti per una prima moneta che sfiora i 5K. L’ultimo ad arrendersi è VISPETTO2 e poi c’è dugao81 a completare il podio.

E’ genoana1999 ad avere la meglio su un Field di 1.906 giocatori per il Colossal Stack che arriva a €34.308 di montepremi, con la prima moneta più ricca del mercoledì, €5.141.

Poker Online MTT 17 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Rollercoaster richiama 97 giocatori e alla fine la spunta Luca “sturbao” Sturba dopo uno spettacolare heads up con Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio, immancabile e già in top-10 al Bounty Builder in questa giornata. Si torna a piazzare anche x-muccio-x in questa top-10.

Infine il Need For Speed, il turbo della notte con 59 entries e la vittoria va a lezgodancing97 su Daniele “bybabyby” Cuomo poi c’è nitr07 a completare il podio.