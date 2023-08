Poker Online MTT 18 agosto 2023. Il Night on Stars da €250 di buy-in del giovedì viene vinto da zecola77, una giornata aperta dal successo di RenatoINT nel pomeriggio, col regular che poi si piazza anche al Bounty Builder vinto da after705. Successi anche per: vincentius2020, Dourgroud e sapy000.

Poker Online MTT 18 agosto 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo come sempre dall’Afternoon on Stars che sale ancora con 249 iscritti, per €11.205 di montepremi. In palio c’è una prima moneta da €890 a cui il vincitore, il regular RenatoINT, aggiunge altri €1.257 di taglie dopo aver superato InRottura95 nel testa a testa finale, poi a completare il podio troviamo VengoDentro che ultimamente si è fatto vedere spesso nei nostri report.

376 entries anche al Bounty Builder che arriva a €16.920 di prize pool. Qui a festeggiare la vittoria è after705 per €1.270+€1.239 mentre per il runner up, mrbluff234, ci sono €1.270+€588. Anche qui ritroviamo RenatoINT al 4° posto. Si piazza anche IwasRickyKaka90 in 6° posizione.

Night on Stars per zecola77 mentre vincentius2020 trionfa al Colossal

Al giovedì il Night on Stars sale a €250 di buy-in e ieri in 182 giocatori hanno accettato la sfida, portando il montepremi quasi a 41K. La vittoria da €3.370+€4.617 va a zecola77 che ha la meglio su cikirikiki e su VISPETTO2.

Il Colossal Stack arriva a €43.886 di prizepool grazie a 2.437 entries e il migliore è vincentius2020 che incassa €2.721+€2.059. Si ferma al 2° posto 3B3tta4B3tta.

Poker Online MTT 18 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Sono 129 gli iscritti al Rollercoaster, in lotta per un montepremi da €11.610 e per una prima moneta da €1.040 vinta da Dourgroud che incassa altri €1.422 in taglie dopo aver battuto mattiak21 all’heads up finale. Completa il podio tazmania88, davanti a Lelouch Vi. Piazzamento anche per Fabrizio “Asky16” Petroni in 8° posizione.

Infine l’immancabile turbo della notte che chiude la giornata su Pokerstars, il Need For Speed, che però rimane con numeri bassi di iscritti (55) e di montepremi (€4.950). La vittoria va a sapy000 che incassa comunque €702+€923. Immancabile Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in 4° posizione; c’è anche Simone “simopascu96” Pascucci al 6° posto, davanti a Ribo95.