Poker Online MTT 23 agosto 2023. I risultati del martedì su Pokerstars dove arrivano le vittorie dei regular Davide Calvaresi (in foto) ed Enrico Castaldi, ma i tornei principali vanno a Galuzzo14 e dpgangelo. Da segnalare un triplo podio di lezgodancing97 nei tornei principali.

Poker Online MTT 23 agosto 2023: i primi tornei del martedì

288 iscritti al Afternoon on Stars che sfiora i 13K di montepremi e a vincere è gs 020897 che porta a casa la prima moneta da €1.027 + €1.629 di taglie dopo aver battuto MattyOnAir.

Altri 399 iscritti e quasi 18K di prize pool al Bounty Builder che viene vinto da un nome eccellente, Davide “davidecalva” Calvaresi che ha la meglio su lezgodancing97 nel testa a testa finale, poi abbiamo misterbet700 e un altro nickname noto, M@d0ff.

Night on Stars per Galuzzo14, ancora un 2° posto per lezgodancing97

Passiamo al torneo principale di Pokerstars, il Night on Stars che richiama 356 entries per un montepremi di €32.040. La vittoria va a Galluzzo14 che incassa €2.488+€2.796 dopo aver battuto lezgodancin97 che anche qui fa runner up, incassando in tutto circa €3.500. Completa il podio un altro regular molto caldo in questo agosto, dennydenny91.

Il montepremi più alto lo produce il Colossal Stack con 2.374 iscritti per €42.732 di prizepool. Qui la vittoria vale €2.658+€2.920 e finisce nelle tasche di dpgangelo che batte SERRASG nel testa a testa finale, poi c’è Ste-K8 a completare il podio.

Poker Online MTT 23 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

93 iscritti al Rollercoaster vinto da Enrico “RastaBaby79” Castaldi che incassa €815+€1.347 dopo aver superato PR0PRI0LUI. A completare il podio c’è plogiu, davanti a davidecalva che ritroviamo anche qui.

Chiudiamo come sempre al Need For Speed dove troviamo il terzo podio di giornata di lezgodancing97 che si conferma un ottimo giocatore, ma che forse deve migliorare nelle fasi finali, visto che questa volta viene superato da Azione28 e da TopDogg2.0. Anche qui ritroviamo RastaBaby79 piazzato al 5° posto.