Poker Online MTT 28 agosto 2023. Un sapy000 scatenato vince il Sunday High Roller di Pokerstars e piazza altre 2 top-10 nei principali tornei domenicali della room della picca rossa, ma non al Sunday Special dove al momento comanda 127.0.0.x. Su iPoker Andrea “Andreacigna” Pini ci riprova al Explosive Sunday.

Tornei domenicali: 127.0.0.x al comando del Sunday Special. Andreacigna ci riprova su iPoker

Partiamo con il domenicale principale per Pokerstars, il Sunday Special che ha concluso il day1 con 81 players left sugli 817 iscritti che non sono però bastati a superare il garantito da 75K. Si gioca comunque per una bella prima moneta da €11.942 e al comando del chipcount troviamo 127.0.0.x su tolone94 e jowolf88 poi in 4° posizione riconosciamo Chateaux87. Tra i big in top-10 ci sono anche Fabrizio “Asky16” Petroni e PR0PRI0LUI. In 11° posizione c’è anche Suckkkkk che ci riprova.

Si è giocato il day1 del domenicale di iPoker, l’Explosive Sunday, anche lui sotto al garantito da 50K con 488 iscritti. Al final day del lunedì ritroveremo almeno 145 players left (ma le registrazioni tardive rimangono aperte, quindi i numeri non sono ancora ufficiali). Al momento la prima moneta vale €4.709 più eventuali bounty. Il chipleader è TheLacombeHino con 236K, davanti a 1mirkopk e KUMASHIRO. In 6° posizione ritroviamo Andrea “Andreacigna” Pini che riprenderà dal 6° posto. Pini ha sfiorato la vittoria del domenicale di iPoker a ferragosto, quando ha chiuso al 2° posto.

Al Sunday SUMMER si registrano 97 giocatori e anche questo domenicale di People’s Poker Microgame non supera il garantito da 10K. Al termine della prima giornata di gioco abbiamo 35 players left, ma la bolla scoppierà solo quando rimarranno in 15, con una prima moneta da €2.435. Al comando del chipcount troviamo team_bidy_in_the_wold su mathjunk che spesso troviamo ai vertici di questo torneo.

Poker Online MTT 28 agosto 2023: i primi tornei della domenica di Pokerstars

Apriamo la domenica di PS con il Sunday Warm Up che richiama 250 giocatori per €11.250 di montepremi. La vittoria va a Tommasoliori che incassa €849 di prima moneta + €1.431 di taglie.

Sotto al garantito da 30K il Sunday Evening con 596 iscritti. Il migliore è guendel86 che porta a casa €5.018 dopo aver superato corsaross mentre OmgUreSpewer completa il podio.

Erdoddo17 porta a casa il Sunday Bounty Builder, superando un Field di 428 giocatori e incassando €803+€1.151 dopo aver superato PumaItsBack. Ai piedi del podio Chefdavide93 che ultimamente sta facendo spesso capolino nei nostri report, mentre non manca quasi mai Gaspare “Gasparotto10” Sposato che chiude al 8° posto, davanti a Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio.

Supera i 25K il Sunday Blowout che richiama 2.881 giocatori. Il migliore è Patricklooser che incassa €1.531+€1.400 dopo aver battuto SANDOKAN.207 nel testa a testa finale. Ai piedi del podio Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi al 4° posto, davanti ad altri regular come RenatoINT e Ste4L7H.

Poker Online MTT 28 agosto 2023: High Roller per sapy000

Tanti iscritti (2.620) anche al Sunday Colossal Stack che arriva a €47.160 di Prize pool. La vittoria da €2.910+€2.545 va a redaremi che batte frizzo20000 e phedra01.

Wutrek vince il Sunday Slam battendo la concorrenza di 389 players e incassando €1.346+€1.639 dopo aver superato pietroc98. Anche qui troviamo SUPERCAMOZ in top-10.

Il regular sapy000 vince il Sunday High Roller per una prima moneta da €5.279. Battuto un Field da 99 iscritti, con ManInBlackk ultimo ad arrendersi, runner up per quasi 4K di premio. Completa il podio samantaarruzza davanti ai regular Vop444 e Riccardo “CrazyRich85” Basso.

Poker Online MTT 28 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Rollercoaster della domenica abbiamo 102 iscritti in lotta per un montepremi superiore ai 9K. A spuntarla è Mr.Sappa92 per €865+€1.312. Si ferma al 2° posto Riccardo “Overbet91” Bonelli e al 6° posto troviamo mathjunk, che come abbiamo visto è impegnato anche nel domenicale di People’s. Top-10 anche per LAFAL10 e ancora per RenatoINT; sapy000 chiude 11°.

Altri 417 iscritti al Sunday Slam per €7.506 di prizepool. Vittoria da €1.286 per pippocifa su Danilleddu e ancora un 3° posto per samantaarruzza che aveva già fatto 3° al HR.

Chiudiamo con il Need For Speed da 60 entries. Il migliore è edofatto che batte CrazyRich85 nel testa a testa finale. Anche qui troviamo Suckkkk al 3° posto ed Andreacigna in 4° posizione. Ennesimo piazzamento in top-10 anche per sapy000.