Poker Online MTT 29 agosto 2023. Sono gianepadre, luigino666 e Solocosebelle06 a trionfare rispettivamente su Pokerstars, iPoker e People’s Poker a portare a casa i tornei domenicali più importanti del poker online italiano.

Tornei Domenicali: vincono gianepadre, luigino666 e Solocosebelle06

Iniziamo dalla conclusione dei final day dei tornei domenicali principali. Su Pokerstars va in archivio il Sunday Special con la vittoria di gianepadre che incassa la prima moneta da quasi 12K dopo aver battuto sergio522017 nel testa a testa finale mentre sul gradino basso del podio riconosciamo AppoSvappa.

L’Explosive Sunday di iPoker chiude con 511 entries e il migliore alla fine è luigino666 che tra prima moneta e taglie porta a casa un totale di 9.321 euro dei premio mentre per il runner up BlacKQJ ci sono €5.267 totali.

Su People’s Poker è invece Solocosebelle06 a portare a casa il Sunday SUMMER e la prima moneta da €2.435, Si ferma al 2° posto team_bidy_in_the_wold, completa il podio GiVeMeYoUrChIpS.

Poker Online MTT 29 agosto 2023: i primi tornei del lunedì su Pokerstars

All’Afternoon on Stars di inizio settimana abbiamo 237 iscritti che superano i 10K di montepremi. Finisce tutto in un deal a tre con gabry87, User020598 e redeifiori90 che incassano tutti €1.508 di premio.

Altri 582 iscritti al Bounty Builder dove primeggia TRACHETEeBOOM per €1.881 di prima moneta + €1.940 di taglie mentre al 2° posto riconosciamo CINZIAVINCENZO che incassa in tutto più di 3K.

Torna il Monday Jackpot che con 6.101 entries arriva quasi a 55K di montepremi. Vittoria per fiorino_cs che si merita €3.178+€1.577 dopo aver battuto questo Field enorme. Da segnalare bea-greta che dopo un 5° posto al Bounty, replica anche qui con un 9° posto.

Poker Online MTT 29 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Il Night on Stars raggiunge quasi i 37K di prizepool con 411 iscritti e a godere della prima moneta da €6.378 è Godggod98 che batte tequilarehab nel testa a testa finale.

Si gioca per circa lo stesso prizepool del NoS anche al Colossal Stack che richiama 2.030 giocatori e il migliore è elcabes10 che incassa €4.934 dopo un deal con CUCCIO67 che porta a casa poco meno.

Il regular IwasRickyKaka90 si conferma in un gran momento è vince il Rollercoaster su 131 iscritti, per €1.056+€2.055 di premio dopo aver battuto PR0PRI0LUI.

Chiudiamo come sempre col Need For Speed che al lunedì richiama 66 giocatori e a spuntarla è STEFANOPROoo anche in questo caso dopo un deal a tre con Louis De Mayo e ROSSBOOMBOOM. Piazzamento al 5° e al 6° posto per i regular Ribo95 e Riccardo “CrazyRich85” Basso.