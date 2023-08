Poker Online MTT 30 agosto 2023. I risultati del martedì sui principali tornei di Pokerstars, ad iniziare da Night on Stars e Colossal Stack vinti da evitatemi13 e il tosto. Daniele “bybabyby” Cuomo porta a casa il Rollercoaster.

Poker Online MTT 30 agosto 2023: i primi tornei del martedì

Come sempre su Pokerstars apriamo con l’Afternoon on Stars che richiama 249 giocatori per €11.205 di Prize pool e la vittoria va ad alessioleu per €890 di prima moneta + €1.786 di taglie. Si ferma al 2° posto Bolza7, e notiamo il regular Mauro “Romauro96” Alessi che torna a farsi vedere nei nostri report con questo 6° posto.

417 iscritti al Bounty Builder che si avvicina ai 19K di montepremi, con una prima moneta da €1.385 alla quale il vincitore pasticcino00 aggiunge €1.665 di taglie. Qui al 7° posto riconosciamo Gaspare “Gasparotto10” Sposato.

Notte stellare per evitatemi13. Colossal a il tosto

E’ evitatemi13 a portare a casa il Night On Stars, battendo la concorrenza di un field da 366 giocatori, per una prima moneta da €2.517 + €3.145 di taglie. Il runner up magomou74 porta a casa in tutto poco più di 3.500 euro, poi c’è hollina97 a completare il podio. In 7° posizione Giuseppe “gscordo” Scordo.

Grazie a 2.572 entries e un montepremi da €46.296, il torneo più ricco del martedì è il Colossal Stack che premia il tosto con una prima moneta da €2.856+€1.874. Il runner up è dommignao poi c’è Venehellas a completare il podio.

Poker Online MTT 30 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

Daniele “bybabyby” Cuomo vince il Rollercoaster che ha richiamato 107 giocatori per quasi 10K di premio. Al veterano del poker italiano vanno €907+€1.515 mentre si ferma in 2° posizione peterfarm1973 e a completare il podio arriva Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi.

Infine un Need For Speed davvero povero, che non supera nemmeno i 4K di garantito con soli 41 iscritti e i regular principali, che prima affollavano questo torneo, che sembrano essersi spostati sul Rollecoaster per i tornei più tardi. La vittoria va ad aleartic per €984+€990 mentre al 2° posto c’è mr.fotter. Piazzamento all’ultimo posto valido per i premi di Ribo95.