Poker Online MTT 31 agosto 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei del mercoledì su Pokerstars. I colpi più importanti li piazzano MrWakis e BIGD72N tra Night on Stars e Colossal Stack mentre EmanuelaDanieli porta a casa il Rollercoaster.

Poker Online MTT 31 agosto 2023: i primi tornei del mercoledì

All’Afternoon on Stars 200 iscritti tondi tondi, che arrivano a produrre un montepremi di €9.000 con una prima moneta da €1.697. Vittoria per VengoDentro che nell’ultimo mese è finito diverse volte nei nostri report.

Al Bounty Builder 398 entries per un prize pool da €17.910 e la vittoria va al regular fsusct che incassa la prima moneta da €1.345+€2.134 di taglie.

Night on Stars, vince MrWakis. Colossal Stack per BIGD72N

MrWakis porta a casa il Night on Stars battendo un field da 309 iscritti per una prima moneta che sfiora i 5K, dopo aver battuto piunco72, runner up per €3.685 e poi c’è Dan10_17_99 a completare il podio. 10° posto per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che aveva sfiorato la top-10 anche al torneo pomeridiano (11°).

Il Colossal Stack con ben 1.972 iscritti raggiugne i €35.496 di Prize pool con una prima moneta da €5.320 che viene vinta da BIGD72N che batte pako931.

Poker Online MTT 31 agosto 2023: gli ultimi tornei della notte

E’ EmanuelaDanieli a vince il Rollercoaster su un field da 108 giocatori per €916+€1.402 di premio. L’ultimo ad arrendersi è charlito90 poi c’è sasionfire a completare il podio.

Si chiude con Need For Speed, sempre a numeri bassi di iscritti (51) ma migliori rispetto a ieri e si arriva a €4.590 di montepremi, con una prima moneta da €1.637 vinta da campa.dani. Ancora ITM per Ribo95 sempre presente nel turbo della notte di Pokerstars.