Poker Online MTT 4 settembre 2023. Su Pokerstars sono iniziate la Galactic Series col botto visto che si è giocato il day1 del Sunday Million che vede comandare nikorapax come chipleader. Vediamo anche gli altri tornei domenicali, vince pure Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

Sunday Million: nikorapax chipleader dopo il day1

Iniziamo ovviamente dall’appuntamento clou non solo della settimana, ma del mese, anzi forse dell’anno, perché torne il torneo più ricco del poker online italiano su Pokerstars, il Sunday Million che fa parte delle Galactic Series iniziate nel weekend. Al day1 il torneo ha chiuso con 4.282 iscritti, ma le registrazioni tardive rimangono aperte. Al momento quindi c’è un pò di overall sul montepremi garantito da 1 milione di euro tondi tondi, con prima moneta da 60K a cui aggiungere le eventuali taglie.

Al day2 passano 1.160 giocatori, ancora tantissimi e con una bolla sempre lontana visto che saranno 750 i giocatori ITM. Al comando del chipcount con 858K troviamo nikorapax. Tra i nomi noti che ritroviamo nelle prime 30 posizioni del chipcount ci sono anche: Riccardo “Overbet91” Bonelli, Federico “IFOLDACES4U” Piroddi, Paolo “folliabartko” Baroni, “oisselino e Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni.

Impostato su due giorni anche il Sunday Eclipse, evento #5 delle Galactic Series che ha richiamato 1.333 giocatori e in 110 torneranno per il final day del lunedì, già tutti ampiamente a premio (274 ITM) e in corsa per la prima moneta da €7.544 più le taglie. Il chipleader è Boccaglio, unico a superare il milione in chips. Tra i primi posti riconosciamo anche sharkgus88, MircoNovantotto ed aleorsi98, ma scorrendo il chipcount troviamo altri nomi noti come M@d0ff, The-savio03, pinkporcel e coinflip21, solo per citare quelli in top-20.

Tornei Domenicali: i day1 su iPoker e People’s

Su iPoker si è giocato il day1 del ExplosivePKO da 100K garantiti.Le registrazioni tardive rimangono aperte, ma c’è aria di pesante overall anche qui con 633 entries. Al day2 passano 184 giocatori con marinaro68 chipleader. A premio andranno in 99 con una prima moneta da 11.170 euro più bounty.

Supera il garantito da 10K il Sunday SUMMER di People’s Poker che con 129 iscritti raggiunge un Prize pool da €11.610. In 56 passano al final day con la bolla che scoppierà solo ai 26 left per gli ITM. Il chipleader è vincenardu0, in corsa per una prima moneta da 2.654 euro.

Poker Online MTT 4 settembre 2023: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars con il resto della programmazione dei tornei più interessanti della domenica che ha dato il via ai tornei Galactic Series, Partiamo dall’evento #1 Universal Starter con 2.635 iscritti e il migliore è stato SScostelacio che incassa €7.073 di prima moneta +€5.567 di taglie dopo aver superato SonoInCapace e poi c’è il regular pietroc98 a completare il podio.

Alta affluenza anche all’evento #2 Shooting Star con 5.375 entries e il migliore è Albi7X che batte rescorpione2 nel testa a testa finale. A completare il podio Fabrizio “Asky16” Petroni.

Più di 81K in palio anche all’evento #4 Cosmic Rumble che viene vinto da 3Volte, abile a superare un field da 3.638 entries per €4.946+€3.951. Si ferma in 2° posizione thetruetank e al 4°posto ritroviamo The-savio03.

Poker Online MTT 4 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #6 Alien Attack abbiamo 1.584 iscritti per €28.512 di montepremi per quello che è stato il torneo meno ricco della domenica iniziale di Galactic Series. La vittoria da quasi 4K è andata a ginopaolo666 su jesuskhane e Aittie.

La domenica si chiude con l’evento #7 Space Shuttle che richiama altri 583 giocatori e qui il migliore è Matteo “SpeedOne1” Liparulo che incassa €3.730+€3.919 dopo aver superato Fruet.