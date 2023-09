Poker Online MTT 6 settembre 2023. Vincere lo stesso torneo delle Galactic Series ad un anno di distanza, è capitato al regular MatJoke che ha battuto Simone “simopascu96” Pascucci (in foto ad un torneo live) nel testa a testa finale, un Pascucci che fa 2° anche allo Space Shuttle che conclude la giornata.

Poker Online MTT 6 settembre 2023: i primi tornei del martedì

La giornata di Galactic Series su Pokerstars inizia con l’evento #16 Ring Galaxy che richiama 3.656 giocatori per un montepremi che si avvicina ai 33K. Il torneo finisce con un deal tra aldojuve69 e abr69.

Superati i 50K di montepremi anche all’evento #17 50 Planets che viene vinto da AnDrY99. Anche qui c’è un deal con piemooh e rabbins97.

MatJoke batte Simone Pascucci al The Big Bang

Si avvicina a 60K di prizepool l’evento #19 Giga Stack con 3.038 entries e il migliore è mik99973 che incassa €3.488 di prima moneta + €3.279 di taglie. Runner up per ilarylove e completa il podio ALBERTO9001.

Passiamo al torneo più ricco della giornata, l’evento #19 The Big Bang dove abbiamo due regular al comando, con MatJoke che batte Simone “simopascu96” Pascucci nel testa a testa finale, poi abbiamo mrbluff234 a completare il podio. Piazzamento in top-10 anche per PokerManzo92 che chiude la sua corsa al 7° posto. E’ incredibile pensare che lo stesso giocatore, MatJoke, aveva vinto questo stesso torneo praticamente 1 anno fa (il 14 settembre 2022).

Poker Online MTT 6 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

L’evento #20 The Rocket è quello con il Prize pool più basso a €18.045, con 2.005 iscritti, e la vittoria da €1.083+€627 va a lore secci su diegpa e a completare il podio riconosciamo Matteo “SpeedOne1” Liparulo.

All’evento #21 Galaxy King si superano i 20K grazie a 768 iscritti e il migliore è FollowRivers su gersian.harari e poi c’è numerone95 a completare il podio.

Chiudiamo con l’evento #22 Space Shuttle che con 372 iscritti è arrivato a €33.480 di montepremi. La vittoria va a dariazzz che incassa €2.475+€4.065 e anche qui al 2° posto posto c’è Simone “simopascu96” Pascucci che porta a casa il 2° runner up di giornata, o se volete metterla su un piano diverso, perde il secondo heads up di giornata.