Poker Online MTT 7 settembre 2023. Su Pokerstars continuano le Galactic Series, vediamo i risultati del mercoledì, col torneo più ricco che viene vinto da consuelo1958 che supera Alessandro “9sblackpair” Cislaghi (in foto) nel testa a testa finale. Successo anche per Luca “LiuckCrista” Cristantielli.

Poker Online MTT 7 settembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo il report di giornata delle Galactic Series di Pokerstars dall’evento #24 50 Planets che ha richiamato 1.082 iscritti per un montepremi vicino ai 50K. Il torneo si chiude con un deal a tre, col regular Dirac84 che vince il torneo e il premio più ricco da €6.253. Fanno parte dell’accordo anche T.KACZYNSK1 e Ciccio.Iamazza. Da segnalare il piazzamento di CINZIAVINCENZO in 7° posizione.

Passiamo all’evento #25 Giga Stack KO che con 3.510 entries è arrivano ad un montepremi da €63.180, con una prima moneta da €3.693 a cui il vincitore foxtrot7910 ha aggiunto €2.832 di taglie dopo aver battuto mrdestiny80.

Mass SuperStack: consuelo1958 batte 9sblackpair

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #26 Mass SuperStack da €100 di buy-in, con 773 iscritti per un Prize pool da €69.570. La vittoria è andata a consuelo1958 che finisce per la prima volta nei nostri report con questo colpo, e porta a casa la prima moneta completa da €11.231, senza deal. All’heads up finale si arrende il regular Alessandro “9sblackpair” Cislaghi mentre MaSentuSucata completa il podio. Da segnalare anche Alessandro “Deneb93” Pichierri che, di ritorno dal EPT Barcellona, chiude al 8° posto.

Poker Online MTT 7 settembre 2023: colpo finale per Luca “LiuckCrista” Cristantielli

Passiamo all’ultimo torneo importante del mercoledì, l’evento #29 Space Shuttle che con 411 iscritti ha sfiorato i 37K di prizepool. Anche in questo caso vittoria eccellente con Luca “LiuckCrista” Cristantielli che vince il torneo incassando €2.761+€3.128 di premio dopo aver battuto zL3NN0X e poi c’è Lelouche Vi che si conferma in un buon periodo e chiude sul gradino basso del podio. Piazzati altri nick name noti come edofatto al 5° posto, e dietro di lui Luigi “Il-Giuglia” D’alterio, ma anche Alessio “AleAsto2” Astone in 8° piazza.