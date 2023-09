Poker Online MTT 8 settembre 2023, lorz1995 prima batte Eugenio Sanchioni (in foto) al High Roller poi fa 6° al Giga Stack, i due tornei più ricchi delle Galactic Series Pokerstars del giovedì. Vincono anche PikyBlinder e Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi. Doppio 5° posto per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Poker Online MTT 8 settembre 2023: i primi tornei del giovedì

Iniziamo dall’evento #30 Ring Galaxy che ha richiamato 3.614 giocatori per €32.526 di prizepool. La vittoria da €4.428 va ad OmniaVibes che batte POKERASSONE nel testa a testa finale.

All’evento #31 The Meteorite si sale a €51.795 di montepremi con 1.151 iscritti. Il migliore è PikyBlinder per €3.325 di prima moneta + €3.484 di taglie.

High Roller per lorz1995 che fa 5° anche al Giga Stack

Passiamo al torneo più ricco, l’evento #32 High Roller che con 458 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, arriva a €103.050 di montepremi. Prima moneta da €7.527 più €11.384 di taglie che finiscono nelle tasche di lorz1995 che batte Eugenio “Eugol93” Sanchioni nel testa a testa finale. A completare il podio riconosciamo SZ231199.

Al torneo seguente, l’evento #33 Giga Stack, ritroviamo lorz1995 tra i protagonisti con un 6° posto finale in un field da 3.448 entries. La vittoria però in questo caso va a kondi2283 per €3.629+€2.669.

Poker Online MTT 8 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #34 Space Invaders abbiamo 797 iscritti e anche qui riconosciamo il vincitore, Federico ‘IFOLDACES4U’ Piroddi che incassa €3.865+€3.872 dopo aver superato un altro regular, Francesco “ilmessia84” Favia che si ferma al 2° posto per poco più di 4K totali di premio. Piazzamenti anche per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani al 5° posto e dietro di lui Vop444.

Quasi 19K di prizepool all’evento #35 The Rocket che vede primeggiare pizzaiolo567 su un field di 2.111 iscritti. Il testa a testa finale viene perso da CallofDutyGOAT.

Si chiude con l’evento #36 Space Shuttle vinto da marekiaro123 per €2.523+€4.061 su put3c4 e damonsalvator19. Anche qui c’è AA-GIANLU-AA piazzato al 5° posto.