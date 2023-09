Poker Online MTT 11 settembre 2023. Vediamo i risultati della domenica di tornei di poker online in Italia. Il torneo principale è lo SPICY 50 delle Galactic Series di Pokerstars, ma si è giocato anche il day1 del iPokerRoyal su iPoker, e del Super Sunday di People’s Poker.

Tornei Domenicali: M1ky3ste9 al comando dello SPICY 50

Iniziamo come sempre dai tornei domenicali principali e divisi su due giornate, e partiamo dal più ricco, quello di Pokerstars con 300K garantiti, l’evento #53 delle Galactic Series, lo SPICY 50 che non riesce a superare il ricco garantito nonostante 5.720 iscritti. In 472 sono passati al final day, tutti ampiamente a premio (821 ITM). Si gioca per una prima moneta pesante da €60.003, ma non sono male anche i 40K che aspettano il futuro runner up di un torneo che ha chiuso il day1 con M1ky3ste9 in testa su Leon123205.

Appuntamento importante anche su iPoker con iPokerRoyal da 120K garantiti e 332 iscritti al momento (le registrazioni tardive rimangono aperte). Almeno in 190 si ritroveranno per il final day e per la corsa alla prima moneta da €13.759. Al comando del chipcount troviamo centauraproxima, tallonato da MareFuori91.

Rimane da €12.500 il Super Sunday di People’s Poker che ha richiamato 136 giocatori. In 23 di loro andranno ITM, con una bolla non ancora scoppiata visto che il final day riprenderà con 51 players left. Al comando del chipcount troviamo 89Alo89, ma attenzione a mlupin89 che ripartirà dal 4° posto e che in passato si è già imposto più volte a questo torneo, come Gabriele “KingMAvE911” Re e al 9° posto riconosciamo anche Yes1KnewIT.

Poker Online MTT 11 settembre 2023: i primi tornei domenicali

Approfondiamo i tornei della domenica su Pokerstars dove continuano le Galactic Series, e non si è giocato solo lo SPICY 50. All’evento #51 The CyberTron, ci sono altri €131.625 in palio e la vittoria va a samantaarruzza che batte Lorenzo “Swidam” Fornaciai e incassa €8.449 di prima moneta + €8.808 di taglie, vincendo un torneo da 1.170 entries, e nelle ultime settimane questo non è l’unico colpo vincente di samantaarruzza.

Anche l’evento #52 Shooting Star richiama 5.890 giocatori per un Prize pool superiore ai 53K e la vittoria da €3.069+€1.640 va a Kryptoman27o che batte Teofiora9 nel testa a testa finale.

All’evento #54 Sunday Giga Stack la spunta elcabes10 che incassa €4.315+€2.478 battendo la concorrenza di 3.295 entries. L’ultimo ad arrendersi è capoccia1989.

Poker Online MTT 11 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Con l’evento #55 Stellar Omaha si scende a €11.367 di montepremi con 421 giocatori che hanno accettato la sfida della variante a 4 carte, e il migliore è stato il regular sapy000 che ha incassato €835+€679.

All’evento #56 The Rocket si torna a giocare ad Hold’em con 2.012 entries e un montepremi che supera i 18K. Qui la vittoria se la merita kinglollone che porta a casa €1.088+€926.

All’evento #57 Space Invaders abbiamo la vittoria di Anubis8421 che ha superato un field di 1.726 entries vincendo la prima moneta da €1.980+€1.455 di taglie dopo aver superato Canelupo96, poi abbiamo Simos93 a completare il podio. Anche qui ritroviamo Swidam in 9° posizione.

Si chiude col botto all’evento #58 Space Shuttle a cui partecipano 754 giocatori per più di 50K di montepremi. La vittoria da €3.468+€4.321 va a redaremi che batte Gaspare “Gasparotto10” Sposato nel testa a testa finale.