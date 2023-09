Poker Online MTT 12 settembre 2023. Il 50 SPICY si chiude con un deal a quattro e la vittoria di bojelly. DoubleKing92 porta a casa il Super Sunday di People’s Poker Microgame mentre su iPoker vince mrdimas con Nicolò “WhyAlw4ysM333” Serlenga (in foto) sul gradino basso del podio.

Domenicali: i finali dei principali tornei su .it

Iniziamo dalle Galactic Series di Pokerstars che domenica aveva in programma la prima giornata dello SPICY 50 che si è concluso lunedì sera. Il torneo riprendeva con 472 players left con M1ky3ste9 chipleader che però non va oltre il 53° posto. Il torneo si chiude con un deal a quattro e con bojelly che esce come vincitore con un premio da €46.070. Fanno parte dell’accordo anche DamaDevil (quello che incassa meno dopo l’accordo con €28.231 di premio), pippolotta78 (€38.482) e il regular Run1tNic3 (€30.847).

Su iPoker si è concluso l’iPokerRoyal che con 120K garantiti ha chiuso con un forte overlay con 396 entries. Il migliore è mrdimas che tra prima moneta e taglie porta a casa la bellezza di 22.827 euro di premio. Da segnalare il 3° posto di Nicolò “WhyAlw4ysM333” Serlenga che spesso in passato ha fatto bei colpi anche sul domenicale principale di iPoker.

Passiamo su People’s Poker Microgame con il Super Sunday che è stato vinto da DoubleKing92 che porta a casa 2.857 euro di premio dopo aver battuto 93Pancrazio nel testa a testa finale, runner up per 2.040 euro di premio. Completa il podio COM_M_SECCAT davanti al regular mlupin89. Piazzamento al 9° posto anche per Gabriele “KingMAvE911” Re.

Poker Online MTT 12 settembre 2023: i primi tornei del lunedì

Torniamo su Pokerstars per vedere come sono andati gli altri tornei del lunedì di Galactic Series. L’evento #59 The Meteorite richiama 1.371 giocatori per quasi 62K di montepremi. La vittoria va a bigSandrone per €3.880 di prima moneta + €2.920 di taglie. Si ferma al 2° posto Gigggi55 davanti ad un altro regular, Marco “RaydenArtist” Richetto.

Quasi 50K di prizepool anche all’evento #60 Shooting Star che richiama 5.463 giocatori e il migliore è sasionfire che incassa €2.848+€2.338. Il runner up è S3scul1Vinc1.

L’evento #61 The Big Bang è il più ricco di giornata col suo Prize pool da €92.250 con 1.025 entries. La vittoria da €6.132+€6.969 va a TonnyFA2023 che batte Gioplata86 nel testa a testa finale poi abbiamo andy94milan a completare il podio. Top 10 per Luca “delfo182” Delfino al 6° posto e per dennydenny91 in 9° posizione.

All’evento #62 SuperStack abbiamo 2.145 entries e un montepremi da quasi 58K. La vittoria da €4.114+€3.691 va a ROOR_17 che batte RalphCifaretto poi c’è giuse97701 a completare il podio.

Poker Online MTT 12 settembre 2023: gli ultimi tornei del lunedì

All’evento #63 Stellar Omaha questa volta è Guido “POGGIAIOLO” Pieraccini a spuntarla nella variante a 4 carte che ha richiamato 252 giocatori per €11.340 di montepremi. Per il vincitore c’è un premio da €890+€1.321.

All’evento #64 Solar Cycle abbiamo 1.961 iscritti per €17.694 di montepremi. Qui la vittoria vale €2.510 e finisce nelle tasche de IlSignOr3Oscur0.

Annial91 vince l’evento #65 Explosive Gear per circa 4.000 euro di premio complessivo, con Sxm03 che si ferma al 2° posto. Piazzamento in 5° posizione per Vop444.

La giornata si chiude con l’evento #66 Space Shuttle con 469 iscritti per €42.210 di prizepool. Vittoria per TSB_Sharp che incassa €3.028ì+€4.253. Il runner up è oneplay86 poi abbiamo blackice-g a completare il podio. Piazzamento al 5° posto per Lelouche Vi.