Poker Online MTT 13 settembre 2023. Su Pokerstars anche al martedì continuano le Galactic Series. Il torneo più ricco, il The Big Bang, lo vince pulces85. Successoa anche per: Nitr07, ossy438, lupus56, xk4mpfk3k5, L0veThisGame e ChristianDic, protagonista con una vittoria e anche un secondo posto.

Poker Online MTT 13 settembre 2023: i primi tornei del martedì

Il martedì di Galactic Series su Pokerstars inizia con l’evento #67 50 Planets vinto dal regular Nitr07 che regola un field da 1.061 giocatori incassando la prima moneta da €7.290. L’ultimo ad arrendersi è ChristianDic che ritroveremo anche in fondo a questo report; praticamente ha messo la firma sul torneo di apertura e quello di chiusura delle Galactic Series del martedì.

All’evento #68 Ring Galaxy abbiamo 3.609 entries e il migliore è lupus56 che incassa €4.087 di premio dopo un deal con giangaetana1 che si accontenta di €3.478.

The Big Bang: pulces85 batte IwasRickyKaka90

All’evento #70 Cosmic Rumble si superano i 55K di Prize pool con 3.079 iscritti e la vittoria va ad ossy438 che incassa €3.370 di prima moneta + €2.832 di taglie dopo aver superato il regular Ste4L7H nel testa a testa finale. Piazzamento al 5° posto per Luca “delfo182” Delfino.

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #71 The Big Bang e lo vince pulces85 che incassa così €5.238+€5.863 dopo aver battuto IwasRickyKaka90 nell’heads up finale; amantdemoi completa il podio davanti a put3c4.

Poker Online MTT 13 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All‘evento #71 The Rocket si scende a €17.487 di montepremi, con una prima moneta da €1.055 a cui il vincitore xk4mpfk3k5 aggiunge €483 di taglie dopo aver superato ZioPe75 nel testa a testa finale. Sul gradino basso del podio riconosciamo Antonio “frakkalagan” Fragale.

Supera di poco i 19K l’evento #72 Galaxy King che vede trionfare L0veThisGame su LuXorM17 e LosCojones00. In questa top-10 riconosciamo anche Mario “MAGIpoker87” Magistro in 5° posizione e dietro di lui Riccardo “Overbet91” Bonelli. Ci sono anche dioxvi, Ceresinhooo e DANY_MAS90 dal 8° al 10° posto.

Infine l’evento #73 Space Shuttle dove invece si torna a salire a quasi 36K di Prize pool e qui il migliore è ChristianDic che porta a casa €2.637+€3.623 e si conferma in una grande giornata dopo il runner up allo Space Shuttle. K1Ar00n08 al 2° posto si accontenta di €2.636+€1.364 mentre ProfessoreY completa il podio per circa 1.600 euro di premio. In 6° posizione riconosciamo Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni e anche qui ritroviamo Nitr07 in top-10.