Poker Online MTT 14 settembre 2023. Un mercoledì di Galactic Series su Pokerstars molto interessante visto che nei due principali tornei abbiamo grandi scontri. M3ssid10s batte Luca Sturbao al The Big Bang mentre Gennaro “xerin95” D’Amato (in foto) ha la meglio su Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio al Cosmic Rumble.

Poker Online MTT 14 settembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Continuano le Galactic Series di Pokerstars e la giornata si apre con l’evento #74 50 Planets che richiama 952 giocatori per un montepremi da €42.840 e la prima moneta da €6.707 che viene vinta da bart91324 che supera Lukaku95411 mentre a completare il podio riconosciamo Luca “delfo182” Delfino. Al 7° posto c’è anche Domenico “scellone9477” Gala, davanti a Shadowkizz.

Sopra i 40K di prize pool anche l’evento #75 Shooting Star che ha visto primeggiare U’TEDESC96 su un field di 4.487 entries. Per il vincitore c’è una prima moneta da €2.347 + €1.322 di taglie.

M3ssiD10s batte Sturba al The Big Bang, xerin95 ha la meglio su Il-Giuglia al Cosmic Rumble

Il torneo più ricco di giornata è l’evento #76 The Big Bang che con 824 entries arriva a €74.160 di montepremi, con una prima moneta da €5.061 a cui il vincitore M3ssiD10s aggiunge €3.231 di taglie dopo aver battuto un altro regular, Fabio “sturbao” Sturba, e a completare il podio c’è anche Giuseppe “gscordo” Scordo.

All’evento #77 Cosmic Rumble abbiamo un grande heads up finale tra due regular, con Gennaro “xerin95” D’Amato che ha la meglio su Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Per il vincitore ci sono €2.518+€1.986 di premio, al runner up vanno poco meno di €3.500 totali. In 7° posizione riconosciamo anche Simone “simopascu96” Pascucci.

Poker Online MTT 14 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #78 The Rocket abbiamo 2.050 entries per un Prize pool da €18.450. La vittoria da €1.107+€1.036 va a WilliamStoner19 che batte BaLord82 nel testa a testa finale.

All’evento #79 Celestial Quad si gioca per 20K di montepremi e qui la vittoria, da poco più di 2.000 euro, va a kolgec87 che batte Jackblack488 nel testa a testa finale, poi c’è sberlocchio a completare il podio.

Si chiude come sempre col botto all’evento #80 Space Shuttle con 768 giocatori e €34.560 di montepremi. La vittoria da €2.336+€2.803 va a zioermejo su terkoAA90 poi abbiamo Montal92 a completare il podio, davanti a lorz1995.