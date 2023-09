Poker Online MTT 18 settembre 2023. I risultati della domenica su Pokerstars con il Main Event delle Galactic Series che si concluderà lunedì sera. Al comando Giokker.96. Intanto torna a vincere anche Candido “Nitr07” Cappiello. Su iPoker comanda serpente1988.

Tornei domenicali: risultati day1 su Pokerstars, iPoker e People’s

Giokker.96 gira in testa al day1 del MAIN EVENT Galactic Series su Pokerstars, torneo da 400K garantiti che ha richiamato 1.608 giocatori. In 239 sono rimasti in corsa, e dietro a Giokker.96 c’è spaccatutto3 e Diepoz. In ballo una prima moneta sopra i 27K più taglie.

Su Pokerstars lunedì ci sarà da giocare un altro final day, quello dell’evento #106 The Cyber Tron con 981 iscritti. Ne rimangono 35 in corsa con jaghi chipleader su Fabio8288 e mrbluff234. Tra i primi 10 in classifica notiamo Gaspare “Gasparotto10” Sposato e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Su iPoker l’ExplosivePKO richiama 639 giocatori e in 166 torneranno per il final day e per giocarsi la prima moneta superiore agli 8K più taglie. I numeri come sempre non sono mai definitivi con la registrazione tardiva ancora aperta. Al comando del chipcount troviamo serpente1988.

Infine il Super Sunday di People’s Poker MicroGame che con 141 iscritti supera il garantito di poco, arrivando a €12.690. Al comando del chipcount, tra i 51 players left, troviamo Thede. La bolla non è ancora scoppiata con 23 ITM. In ballo una prima moneta da 2.900 euro.

Poker Online MTT 18 settembre 2023: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars andando a vedere i tornei più interessanti della domenica. Si inizia col Sunday Warm Up, ed è subito spettacolo con 294 entries e un montepremi da €13.320. Finale scoppiettante con enzotribulla che batte Donato “whitediabolic” De Bonis. In 6° posizione riconosciamo Giulio “Enne98” Colazzo e al 9° posto c’è anche Fabrizio “Asky16” Petroni.

All’evento #102 Shooting Stars abbiamo 5.516 entries e la vittoria va a DONNICOLA81 che incassa la prima moneta da €2.875 + €1.997 di taglie. Il runner up è TurboNandoRQ.

Altri 1.897 all’evento #103 Sunday Ciclye e si arriva a superare gli 85K di montepremi. Qui il migliore è JoeMitolo che vince €5.144+€3.768. Qui riconosciamo anche sapy000 al 7° posto, e alle sue spalle Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio e poi T_Thede, che non abbiamo la certezza sia il chipleader nel domenica di People’s di cui abbiamo parlato prima, ma è molto possibile.

Poker Online MTT 18 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Altri 80K in palio all’evento #104 Cosmic Rumble vinto da AleFrau che incassa €4.868+€3.323 che batte Davide “davidecalva” Calvaresi nel testa a testa finale. Ai piedi del podio dioxvi.

All’evento #107 Solar Cycle abbiamo 2.373 iscritti e un montepremi da €21.357. La vittoria vale quasi 3K e finisce nelle tasche di MILION96 che batte tandrei778 e poi c’è M.Manco a completare il podio davanti a damonsalvator19.

Si chiude col botto e con uno dei giocatori più caldi del momento, Candido “Nitr07” Cappiello che vince l’evento #108 Space Shuttle che batte un field da 928 entries e incassa €4.131+€4.249 di premio superando VengoDentro nel testa a testa finale. Ai piedi del podio in 4° posizione riconosciamo Jaloseis e anche RenatoINT al 6° posto e MircoNovantotto in 8° posizione davanti a PR0PRI0LUI e Lelouch Vi