Poker Online MTT 20 settembre 2023. A cinque giorni di distanza dal successo al High Roller, Gioplata86 vince un altro evento delle Galactic Series. Successo al HU anche per Donato “whitediabolic” De Bonis (in foto) che batte Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Poker Online MTT 20 settembre 2023: i primi tornei del martedì

Dopo la vittoria di Fabiosky23, ad aprire la giornata all’Afternoon on Stars, battendo un field di 217 entries, passiamo subito ai tornei Galactic Series con l’evento #115 50 Planets che va ad un altro regular, Lelouch Vi che incassa la prima moneta da €6.581 per un torneo che ha richiamato 934 giocatori per un prizepool di poco sopra ai 42K.

All’evento #117 Ring Galaxy si sale a 3.598 iscritti per il torneo col buy-in più popolare (€10) che raggiunge i €32.382 di Prize pool. Vittoria per mino_yeah che incassa €4.410.

Altro colpo vincente di Gioplata86 alle Galactic Series

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #118 The Big Bang dove torna a vincere Gioplata86 che qualche giorno fa vinceva l’High Roller delle Galactic Series e che replica anche in questo torneo con €4.986 di prima moneta + €6.592 di taglie.

Supera i 60K anche l’evento #119 Cosmic Rumble con 2.255 iscritti e il migliore è lucacurrix per €3.808+€2.752. Si ferma in 2° posizione ZyzzRaver davanti ad altri due nomi noti, Riccardo “CrazyRich85” Basso ed enzotribulla.

Poker Online MTT 20 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #120 Galaxy Ring è invece Donato “whitediabolic” De Bonis a trionfare, battendo un altro regular, Riccardo “Overbet91” Bonelli nell’ultimo testa a testa decisivo che gli vale un premio da €1.555.

Si chiude con l’evento #121 Space Shuttle che con 541 iscritti arriva sera i 36K di prizepool e la vittoria da €2.599+€3.606 va a thedoors2000 che batte M3ssiD10s nel testa a testa finale.