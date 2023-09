Poker Online MTT 21 settembre 2023. Su Pokerstars continuano le Galactic Series, vediamo i risultati più interessanti del mercoledì, con le vittorie dei regular Vop444 e gerryilprinc.

Poker Online MTT 21 settembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Continuano le Galactic Series e la giornata inizia con l’evento #122 50 Planets che sfiora i 40K di montepremi con 879 iscritti. Il migliore è TurboNandoRQ che batte Jarvis-0001 e incassa la prima moneta da €6.298.

All’evento #123 Ring Galaxy abbiamo 3.464 entries per €31.176 di montepremi. La vittoria da €4.255 va a Andreiko270 su ciccioepablo. Completa il podio BestInDaWorld.

Vop444 vince ancora, suo il Mass SuperStack

Il torneo più ricco della giornata, con i suoi €65.790 di montepremi, è l’evento #124 Mass SuperStack che viene vinto dal regular Vop444 per €10.623 di premio. In 2° posizione un altro regular, Dirac84, poi c’è Rafichi15 a completare il podio.

Più di 42K di prizepool all’evento #125 Cosmic Rumble che viene vinto da MIMMA76479 per €6.090, su ANTIREGS87 che si accontenta di €4.237. Al 6° posto riconosciamo Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Poker Online MTT 21 settembre 2023: gli ultimi tornei della giornata

TantoPerdi2 vince l’evento #126 The Comet per €18.558 con 1.031 iscritti. La prima moneta vale €2.880 mentre in 2° posizione arriva mamasamp28 mentre MatJoke completa il podio davanti a Giada “CatSniper84” Fang.

Si chiude con l’evento #128 Space Shuttle dove ritroviamo a vincere un altro regular, gerryilprinc che batte un field da 586 giocatori per una prima moneta da €4.416 mentre per il runner up gabry87 ci sono poco più di 3K di premio. Completa il podio Th3KinGC4Va.