Poker Online MTT 25 settembre 2023. Vediamo i risultati dei day1 dei principali tornei domenica in Italia. All’Ultra Deep comanda DiBvin ma occhio a Simone “pertugio7” Andrian (in foto). Negli altri tornei Galactic Series di Pokerstars vince anche Alessandro “surini93” Surini. Su iPoker vitoko91x chipleader al Sunday Explosive PKO mentre su People’s il regular IMuCkTheNut partirà davanti a tutti per il final day del lunedì sera.

Tornei domenicali su Pokerstars, iPoker e People’s

Iniziamo chiaramente da Pokerstars col torneo più ricco del fine settimana, l’Ultra Deep. Con 1.581 entries che hanno portato il montepremi a €177.862, con una prima moneta pesante da €25.752. Sono rimasti in 279 players left a giocarsi la vittoria lunedì sera, quindi il gioco è ancora lungo, ma riprenderà con DiBvin chipleader ma in top-10 attenzione anche a Simone “pertugio7” Andrian che riprenderà dal 3° posto e anche sharkgus88 in 8° posizione.

Passiamo su iPoker col Sunday Explosive PKO che al momento ha totalizzato 585 iscritti ma le registrazioni tardive rimangono aperte. Al final day ritroveremo almeno 169 giocatori, con vitoko91x chipleader e lollollo666 alle sue spalle.

Su People’s Poker Microgame il Super Sunday richiama 128 giocatori e al comando c’è il regular IMuCkTheNut con 170K ma attenzione anche a mlupin89 che prova a rivincere il domenicale di People’s.

Poker Online MTT 25 settembre 2023: i primi tornei della domenica

Torniamo su Pokerstars con gli altri tornei Galaxy Series che si sono giocate domenica, iniziando dall’evento #147 The CyberTron con 1.940 entries e il migliore è Valamarco96 che nel testa a testa finale riesce ad avere la meglio su Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni e a completare il podio riconosciamo un altro regular, vice_airlines.

Vittoria eccellente anche al Explosive Gear dove trionfa Alessandro “surini93” Surini per €1.819 di prima moneta + €2.439 di taglie. Superato un field da 977 iscritti ed AleGre94576 ultimo ad arrendersi nell’heads up finale.

Poker Online MTT 25 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

FalcoEtrusco la spunta all’evento #150 Sunday Cosmic Rumble su 3.556 iscritti e un montepremi che supera gli 80K. Al vincitore vanno €4.858+€3.947 di premio mentre per il runner top ibis14 ci sono €4.844+€610.

Chiudiamo con l’evento #154 Space Shuttle con 443 iscritti e vittoria di KuSuNoK1 per €2.882+€1.587 di premio. Si arrende al 2° posto Fabio “sturbao” Sturba.