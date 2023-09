Poker Online MTT 26 settembre 2023, un uno due impressionante quello di Fabio “backdoorAK” Peluso (in foto) che dopo la vittoria live al Estrellas Poker Tour di Malaga, porta a casa il torneo più ricco di giornata, l’Ultra Deep che chiude le Galactic Series. Vincono anche: Luca “losqualo63” Giovannone, Zlatin “Bulgaro98” Penev e Samuele “sberlocchio” Pistis.

Fabio Peluso non lascia nulla, backdoorAK vince l’Ultra Deep

Fabio “backdoorAK” Peluso non lascia nemmeno le briciole (anche se 25K non sono proprio briciole) e da vero e proprio cannibale porta a casa l’Ultra Deep, l’evento più ricco di giornata, che conclude le Galactic Series di Pokerstars, per una prima moneta da €25.751, il tutto a poche ore dallo scippo live del High Roller all’Estrellas Poker Tour di Malaga, un vero e proprio dominio.

In 2° posizione c’è LGR-Garsia93 che incassa €18.335 poi abbiamo NanniReloaded a completare il podio per €13.084. Si ferma al 9° posto DiBvin che aveva chiuso come runner up la prima giornata.

Poker Online MTT 26 settembre 2023: i primi tornei del lunedì

La giornata si apre con l’Afternoon on Stars vinto da Luca “losqualo63” Giovannone per quasi 2K di prima moneta, e si è giocato anche il Monday Jackpot che con 7.892 iscritti supera i 70K garantiti. Qui la vittoria va a Toberian95 che incassa la prima moneta da €4.072+€2.139 di taglie dopo aver battuto stalin6721.

Le Galactic Series sono finite, ma nella giornata di ieri sono continuati i tornei After Party, e non sono mancati anche qui colpi eccellenti, come all’Astronomic Stack che ha richiamato 2.405 giocatori ed è stato vinto da Zlatin “Bulgaro98” Penev per €2.611+€3.022 e anche un ticket per l’ingresso al Monster50. Anche qui troviamo un insaziabile backdoorAK al 8° posto e sberlocchio in 5° posizione, nickname che ritroveremo a breve.

Al Daily Special la spunta tequilarehab per €2.488+€3.701 dopo aver superato i regular Fruet e Giulio “Enne98” Colazzo.

Poker Online MTT 26 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al The Jetpack dove ritroviamo il già citato Samuele “sberlocchio” Pistis che questa volta vince incassando €2.164+€3.203, con un altro regular, MoChuisle7, ultimo ad arrendersi. C’è anche Daniele “bybabyby” Cuomo in 5° posizione.

Al Monday Explosion vince Suckkkkk, altro nick name noto, che mette in fila un field da 533 giocatori incassando €1.345+€2.459, con an3rchy333 come runner up per quasi 2K di premio complessivo. In 5° posizione riconosciamo anche RenatoINT, e in 7° posizione c’è Vop444.

Chiudiamo col turbo della notte, il Need For Speed, che torna dopo la pausa per lasciare spazio ai tornei Galactic Series. 72 iscritti e garantito da 5K superato per €6.480 di prizepool. Il migliore è edofatto che batte Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in un torneo in cui i regular non mancano mai, come aleppp al 6° posto, TESTADIDONNA 7° e Asky16 in 8° posizione (alla 3° top-10 del lunedì nei tornei principali).