Poker Online MTT 27 settembre 2023. Su Pokerstars sono finiti i tornei principali Galactic Series, ma si continua con gli eventi After Party e questo martedì è arrivata una vittoria e un secondo posto per Mattia “yowatchmewin” Festa. Vincono anche: lezgodancing97, TonyleRoy, ROOR_17, amomiamoglie e Baskettaro10.

Poker Online MTT 27 settembre 2023: i primi tornei del martedì

Le Galactic Series principali sono finite, ma continuano gli eventi After Party e apriamo la giornata del martedì su Pokerstars con il The Meteorite che ha visto 766 iscritti e la vittoria è andata al regular lezgodancing97 che ha incassato la prima moneta da €1.973 + €2.776 di taglie. Come sempre tanti ticket per il Monster 50 elargiti nei principali tornei di PS. Qui in 2° posizione riconosciamo yowatchmewin che ritroveremo anche più avanti nel nostro report.

Al Ring Galaxy si gioca per un prizepool da €26.217 e il migliore, in un field da 2.913 entries, è TonyleRoy che porta a casa €3.094 di prima moneta dopo aver superato Pierpath.

ROOR_17 e amomiamoglie vincono i tornei più ricchi del martedì

All’Astronomic Stack la spunta un altro regular, ROOR_17 che incassa €2.353+€2.708 dopo aver battuto graziella179 nel testa a testa finale.

Il torneo più ricco è il The Big Bang anche se i 527 iscritti non bastano a superare il garantito da 50K. La vittoria va ad amomiamoglie che incassa €3.091+€3.634 mentre in 2° posizione c’è stalin6721 e onlyruss a completare il podio. Piazzamento in 4° posizione per Mario “hhrrr” Pulcini e al 7° posto riconosciamo anche LAFAL10.

Poker Online MTT 27 settembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Il torneo più piccolo della giornata è il The Rocket che ha messo in palio €11.412 ed è stato vinto da Baskettaro10 su TopDogg2.0 e tommynos1312.

Vi avevamo anticipato un nickname che avremmo risentito durante la giornata, quello di Mattia “yowatchmewin” Festa, che dopo il runner up al primo evento After Party di giornata, si prende la rivincita col successo all’ultimo evento in ordine di tempo, il Sudden Sabotage, superando un field di 870 iscritti e portando a casa €845+€1.117 dopo aver superato vicciolo e JLORD00. Se non conoscete Mattia Festa potete scoprire qualcosa in più su di lui nella breve intervista che gli abbiamo fatto quando lo abbiamo incontrato al Tana delle Tigri.