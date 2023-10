Poker Online MTT 3 ottobre 2023. Il primo Monster 50 di Pokerstars è un successo da più di 13.000 iscritti e il migliore è s3rchioMarquina. Lunedì vincente anche per: gerryilprinc, SZ231199 e Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Tornei domenicali: s3rchioMarquina vince il Monster 50

Il debutto su Pokerstars del Monster 50 è stato un successo. Nella giornata di ieri altri 2.000 iscritti con la registrazione tardiva, arrivando a 13.245 iscritti e quasi 600K di montepremi, un bel balzo rispetto ai €400,000 garantiti a fronte di €50 di buy-in.

La vittoria alla fine è andata a s3rchioMarquina, giocatore non nuovo a vittorie sulla room della picca rossa. Per lui c’è la ricca prima moneta da €30.574, ma anche €17.161 di taglie. Si ferma al 2° posto Anna2000ct per €30.561+€4.952 e poi c’è grinder875 a completare il podio per circa 20K totali di premio.

Poker Online MTT 3 ottobre 2023: i primi tornei del lunedì

La settimana di PS si apre con l’Afternoon on Stars da 182 iscritti che non supera i 10K garantiti, e viene vinto da Nanetto89 che incassa €1.447, la stessa cifra di JapoAbba e Salvo_pro92 dopo un deal. Il primo torneo importante è però il Bounty Builder che invece richiama 957 giocatori per più di 43K di montepremi. Vittoria eccellente per gerryilprinc che porta a casa €2.887+€2.289. Da segnalare anche Giulio “Enne98” Colazzo che ultimamente si sta piazzando spesso e che chiude al 5° posto qui.

Molto bene anche il Night on Stars del lunedì che con 800 iscritti arriva a €72.000 di montepremi, con una prima moneta da €11.464 vinta da SZ231199 che batte CDARS10 nel testa a testa finale, poi c’è Ajer84 a completare il podio davanti ai regular KuSuNoK1 e Swindam. In 7° posizione riconosciamo Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro.

Poker Online MTT 3 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Al Colossal Stack si superano i 60K con 3.385 iscritti e il migliore è Giuseppe “peppruocc” Ruocco che porta a casa €6.786 dopo un deal con RJBARONE e Sick_mila che incassano poco meno.

Raddoppia il garantito il Rollercoaster che supera i 20K di prizepool con 232 iscritti. Qui il migliore è charlito90 che incassa €1.660+€2.297. In 2° posizione Alberto “Everbrun1” Cigliano e completa il podio un altro regular, Andreacigna.

Chiudiamo col Need For Speed da 90 iscritti e €8.100 di montepremi. La vittoria da €1.932 va a marcomocasso su Ribo95 e sapy000.