Poker Online MTT 5 ottobre 2023. Tutti i risultati del mercoledì su Pokerstars con le vittorie importanti di giuditta04 al NoS e di D4yDr3am3r al Colossal. Successi anche per: Ares574, LonelyBoy99 e Ribo95.

Poker Online MTT 5 ottobre 2023: i primi tornei del mercoledì

Iniziamo dal Bounty Builder che arriva a superare i 28K di prizepool con 625 iscritti. Il migliore è Ares574 che incassa la prima moneta da €1.964 + €1.706 di taglie. Si ferma al 2° posto RockDUNDO e a completare il podio ritroviamo Giulio “Enne98” Colazzo molto attivo in questi ultimi giorni.

Al Colossal Stack 2.432 iscritti per €43.776 di montepremi, qui la vittoria vale €6.434 e finisce nelle tasche di D4yDr3am3r che batte orsobruno003 nel testa a testa finale, poi c’è Ante97481 a completare il podio dopo che aveva fatto 5° anche al Bounty Builder.

Night on Stars per giuditta04

Al Night on Stars abbiamo 487 iscritti per un montepremi da €43.830. La prima moneta da €7.405 viene vinta da giuditta04 che batte M1ndfuln3ss. In top-10 troviamo cladigia in 8° posizione e Th3KinGC4Va dietro di lui.

Poker Online MTT 5 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

189 iscritti al Rollercoaster per €17.010 di montepremi. La vittoria va a LonelyBoy99 che incassa €1.393 di prima moneta + €2.224 di taglie. In 2° posizione rijkard1983 per poco meno di 2K totali, completa il podio put3c4 davanti a Daniele “bybabyby” Cuomo. Piazzamenti anche per KuSuNoK1 in 8° posizione e di Giada “CatSniper84” Fang dietro di lui.

Il Need For Speed si ferma a 59 iscritti per €5.310 di montepremi. La vittoria va al regular Ribo95 che incassa la prima moneta da €1.731 dopo aver superato silverpoker1990 e in 3° posizione rivediamo aleorsi98.