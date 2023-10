Poker Online MTT 9 ottobre 2023. Vediamo i risultati dei tornei principali di poker online in Italia tra Pokerstars, iPoker e People’s Poker Microgame in quest’ultima domenica di gioco.

Tornei domenicali su Pokerstars, iPoker e People’s

Iniziamo con i day1 dei principali tornei di poker online domenicali. Su Pokerstars il Sunday Special richiama 1.297 iscritti e al termine della prima giornata ne rimangono in corsa 122. Si gioca per un montepremi da €116.730, superato il garantito da 100K, e al comando del chipcount troviamo cuccolo504, davanti a Vmetatarso che non è la prima volta che finisce nei nostri report.

Su iPoker abbiamo 617 iscritti (con registrazioni tardive ancora aperte) al Explosive Sunday. Al final day del lunedì ritroveremo almeno 195 players left, con la bolla che scoppierà solo rimasti in 99. Al comando del chipcount troviamo Albatros76.

Al Super Sunday di People’s Poker Microgame abbiamo altri 140 iscritti e al termine della giornata abbiamo 55 players left. Anche qui la bolla non è ancora scoppiata con 23 ITM e una prima moneta da €2.880. Il chipleader è madoff0 che troviamo davanti a Crowed e SonKappa.

Poker Online MTT 9 ottobre 2023: Sunday High Roller ad ANTIREGS87

Andrea “ANTIREGS87” Crobu porta a casa il Sunday High Roller che questa domenica ha richiamato 174 giocatori per quasi 40K di prizepool e una prima moneta da €7.882. L’ultimo ad arrendersi è stato Candido “Nitr07” Cappiello che si conferma in un momento magico e porta a casa €5.980 poi abbiamo dingjianbo a completare il podio davanti a yowatchmewin, AA-GIANLU-AA e Vop444.

Poker Online MTT 9 ottobre 2023: gli altri tornei degni di nota

Al Sunday Evening si gioca per €42.210 di montepremi grazie a 938 iscritti e i migliori sono DONNICOLA81 e DonovanMitchell che dopo un deal incassano rispettivamente €6.096 e €5.224 di premio. Da segnalare vikingjuve86 a completare il podio davanti a Giuseppe “gscordo” Scordo.

Il Sunday Colossal Stack richiama 3.702 iscritti per €66.636 di montepremi e la vittoria va a zzz290228 che incassa 6.932 euro totali tra prima moneta e taglie dopo aver superato andrea473 nel testa a testa finale. Altra top-10 per Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani che ritroviamo anche qui al 5° posto finale.

Da segnalare infine un altra vittoria di Giuseppe “pepproucc” Ruocco al Rollercoaster a cui hanno partecipato in 162 per €14.580 di prizepool. Per peppruocco ci sono €1.217+€2.283 di premio dopo aver superato dugao81 nel testa a testa finale, e al terzo posto riconosciamo Riccardo “CrazyRich85” Basso davanti a dennydenny91. Anche qui ritroviamo Vop444 in 8° posizione davanti a Luca “delfo182” Delfino e tris di top-10 per AA-GIANLU-AA.