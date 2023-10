Poker Online MTT 11 ottobre 2023. Vediamo i risultati dei principali tornei di Pokerstars del martedì con i successi di Anniai91 e BetterCallSax, ma facciamo un passo indietro anche al lunedì, con la conclusione del Sunday Special vinto da KanguroJack1 su Gabriele “KingMAvE911” Re.

Gabriele Re runner up al Sunday Special, vince KanguroJack1

Facciamo un passo indietro visto che ieri per problemi tecnici non è uscito l’aggiornamento dei finali dei tornei domenicali, lo recuperiamo oggi, almeno col Sunday Special, il torneo più ricco nel weekend italiano con €116.730 di montepremi. Vittoria per KanguroJack1 per €17.304 su Gabriele “KingMAvE911” Re che si porta comunque a casa €12.334. Da segnalare anche i piazzamenti di Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi in 5° posizione e di ANTILIMP dietro di lui.

Poker Online MTT 11 ottobre 2023: i primi tornei del martedì

Veniamo alla giornata di martedì, aperta dal Bounty Builder come primo torneo importante con €32.355 di montepremi grazie a 719 iscritti, e il migliore è stato klajd96 che incassa €2.234 di prima moneta + €2.663 di taglie.

Anniai91 porta a casa il Night on Stars, battendo la concorrenza di un Field da 628 iscritti per una prima moneta da €3.980 a cui aggiunge quasi altri 3K di taglie. Il runner up pè LetMePlayStars e poi gabber2791 a completare il podio. Da segnalare i piazzamenti in top-10 di Riccardo “Overbet91” Bonelli e Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani.

Poker Online MTT 11 ottobre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo al Colossal Stack che con 3.445 iscritti è il torneo più ricco di giornata con un montepremi che supera i 62K e la vittoria da €3.757+€2.269 va a omarkhalill99 su Flamboyant24.

Chiudiamo col Rollercoaster che vede la presenza di 194 entries per un montepremi superiore ai 10K e una prima moneta da €1.430 vinta da BetterCallSax che incassa altri €2.442 di taglie dopo aver battuto un altro regular, put3c4 e in 3° posizione riconosciamo anche PR0PRI0LUI davanti a M@d0ff. In 6° posizione c’è anche aleorsi98.