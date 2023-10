Poker Online MTT 16 ottobre 2023. Questa domenica su Pokerstars sono iniziate le MicroMillions Series con la vittoria di vikingjuve86 al primo evento. Vediamo tutti i risultati, anche dei tornei standard di PS e dei domenicali su People’s Poker e iPoker.

Iniziate le MicroMillions con vittoria di vikingjuve86

Partiamo dai primi eventi MicroMillions, 114 tornei speciali che si giocheranno in un paio di settimane su Pokerstars, e il primo torneo, l’evento #1 The Glorious, viene vinto da vikingjuve86 che batte un field da 4.062 entries incassando la prima moneta da €1.068 + €830 di taglie.

Il torneo più ricco della domenica è l’evento #3 Super High Roller che ha visto 2.251 iscritti per un montepremi da €151.942. Si gioca per una prima moneta da €9.212 più le taglie, e solo questa sera scopriremo il vincitore visto che si è concluso solo il day1 e in gioco rimangono 68 players left, con AAssoKappa77 al comando, davanti a put3c4. Tra i migliori anche PR0PRI0LUI e L0veThisGame rispettivamente al 4° e al 5° posto. Ripartirà dal 7° posto Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro.

Passiamo all’evento #5 Daily Main che raccoglie più di 80K di prizepool con 4.465 iscritti. Il migliore è ziplion che incassa €4.663+€4.012 dopo aver battuto 03squalo che incassa in tutto poco più di 5K. Completa il podio Antoni03 per circa 3.200 euro totali di premio.

Chiudiamo le MicroMillions con l’evento #8 Bounty Cataclysm che è stato vinto da setset26 che ha battuto un field di 2.077 entries per €1.122+€1.057 di premio dopo aver battuto cellobg.

Poker Online MTT 16 ottobre 2023: la programmazione standard della domenica di Pokerstars

Vediamo anche gli altri tornei non MicroMillions di PS, iniziando come al solito da Sunday Warm Up che supera i 19K di montepremi e viene vinto da gratt93 su charlito90. Completa il podio massiminAllin e c’è anche Gaspare “Gasparotto10” Sposato in top-10, davanti a xJaNdRo27x che ritroviamo anche qui in 11° posizione finale.

Sfiora i 40K di montepremi il Sunday Evening con 887 iscritti e la vittoria va al regular M@d0ff che batte un altro nickname noto, Biri07501.

Non supera il garantito da 20K il Sunday Bounty Builder con 690 iscritti. La vittoria va a Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi che incassa €1.398+€1.553 dopo aver battuto ubaldolilla.

Super i 25K il Sunday Slam con 557 iscritti e il migliore è whiteskunk5 per €1.866+€1.164 su OCCHIUFORT e ancora L0veThisGame. Al 4° posto REV3NGEANCE che aveva già fatto 7° al Bounty Builder di prima.

149 giocatori hanno preso parte al Sunday High Roller per €33.525 di montepremi. La vittoria vale quasi 7K e finisce nelle tasche di Oltrevuota su Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani. Completa il podio Orgolio10 su Daniele “bybabyby” Cuomo e pietroc98.

Andiamo a chiudere col Rollercoaster che ha richiamato 165 iscritti per quasi 15K di montepremi. Il migliore è TomDilly per €1.239+€1.940 su Icembberg666 e Digiorginho02.

Poker Online MTT 16 ottobre 2023: gli altri domenicali

L’Explosive Sunday di iPoker ha un garantito da 75K con 666 iscritti e al termine della prima giornata passano in 206. Le registrazioni tardive rimangono aperte, ma intanto è SVDoctorPRL a comandare nel chipcount con 241K su Andrea “Andreacigna” Pini.

Passiamo al Super Sunday di Peoples Poker che con 146 iscritti non supera il garantito da €12.500. Si gioca comunque per una prima moneta da 3.003 euro. In corsa ci sono ancora 49 players left, ma solo in 23 andranno a premio (per un minimo di €180). Il chipleader è CandyCash con 203K, su _nello96_ poco più indietro con 181K.