Poker Online MTT 17 ottobre 2023, Dario “PinoloPinolo” De Paz (in foto repertorio by PIW) protagonista con la vittoria al Super High Roller delle MicroMillions di Pokerstars. Si sono conclusi anche i domenicali su iPoker e People’s Poker vinti da dottorREFOLO e CandyCash.

Tornei Domenicali: Dario “PinoloPinolo” De Paz vince il Super High Roller MicroMillions

Iniziamo dal torneo più ricco che si doveva completare, il Super High Roller delle MicroMillions di Pokerstars che ha chiuso con 2.251 iscritti per quasi 152K di montepremi. Vittoria eccellente con Dario “PinoloPinolo” De Paz che porta a casa la prima moneta da €9.212 + €5.024 di taglie. Il runner up è IMB4NK che porta a casa €9.210+€3.269 poi c’è ManuStars24 a completare il podio. Piazzamento al 6° posto per put3c4.

Passiamo ora su iPoker dove si è concluso Explosive Sunday che ha richiamato 748 giocatori e ad imporsi per €6.370+€4.312 di premio è stato dottorREFOLO mentre per il runner up manumanu9494 ci sono 8.450 euro complessivi. Completa il podio il regular Vop444 per 4.657 euro totali.

L’ultimo torneo domenicale che prendiamo in analisi è il Super Sunday di People’s Poker che è stato vinto da CandyCash che batte un field di 146 giocatori e incassa la prima moneta di €3.003 di premio. In 2° posizione Kahanan che porta a casa 2.144 euro e a completare il podio troviamo pepono per 1.542 euro di premio.

Poker Online MTT 17 ottobre 2023: i principali tornei MicroMillions del lunedì

Iniziamo dall’evento #11 The Big che arriva a €41.778 di montepremi grazie a 4.642 entries e qui il migliore è LORENZO13R per €2.425+€1.750.

All’evento #13 Daily Main si sfiorano gli 80K di montepremi con 4.395 iscritti e qui la vittoria va a Geppetto_AA per €4.597+€3.388 mentre per il runner up JapoAbba ci sono poco più di 5K complessivi.

Infine l’evento #16 Bounty Cataclysm che ha richiamato 2.384 iscritti per un Prize pool da €21.456. La vittoria da €1.267+€1.155 va ad Heisenber953 su Myskin87 e GrottaAlchemica a completare il podio.

Poker Online MTT 17 ottobre 2023: la programmazione standard di Pokerstars

Vediamo anche i tornei della programmazione standard di Pokerstars, e partiamo dall’Afternoon on Stars che ha visto la presenza di 247 giocatori. Vittoria di BlackDomo97 che porta a casa la prima moneta da €2.025 battendo altri nickname noti come ZippoMullinsss e Giada “CatSniper84” Fang a completare il podio.

Supera i 40K il Bounty Builder con 906 iscritti e la vittoria va a lzanagi27 che incassa €2.734+€2.678 dopo aver battuto FOLDATE7 e Gaspare “Gasparotto10” Sposato a completare il podio.

791 iscritti al Night on Stars, in lotta per un prizepool da €71.190. Il migliore è SANHAND per €11.495 di prima moneta dopo aver battuto lukas8228, runner up per €8.222 poi c’è chegrinta a completare il podio per €5.881. Top-10 per Giuseppe “peppruocc” Ruocco.

Buoni numeri anche al Rollercoaster che con 235 iscritti arriva a €21.150 di montepremi. La vittoria da €1.681+€2.795 va a madprince97 che batte ale779 e Lelouche Vi. Da segnalare anche i piazzamenti di Luca “sturbao” Sturba al 7° posto e di Giulio “Enne98” Colazzo in 10° posizione.