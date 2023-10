Poker Online MTT 27 ottobre 2023. E’ IMAB4NK a portare a casa il ricco Night on Stars del giovedì, battendo Domenico “domenlan” Lando (in foto) nel testa a testa finale. Continuano le MicroMillions con le vittorie di TommyDurrr al HIGH ROLLER e di Giorgino2376 al Daily Main.

Poker Online MTT 27 ottobre 2023: tornei MicroMillions

Iniziamo dall’evento #86 HIGH ROLLER delle MicroMillions con 1.114 iscritti per un montepremi che supera i 50K. La vittoria va a TommyDurrr che incassa la prima moneta da €3.278 + €3.432 di taglie dopo aver superato gratt93.

La giornata continua con l’evento #84 The Big che con 3.305 iscritti non riesce a superare i 30K garantiti. Qui il migliore è Empedoclus che porta a casa €1.775+€1.016.

L’evento #87 Daily Main richiama 2.958 giocatori e con €53.244 si conferma il più ricco della giornata. A vincerlo è Giorgino2376 che porta a casa €3.139+€2.489 su cris secchi, runner up per €3.137+€534. Piazzamento al 6° posto per Riccardo “Overbet91” Bonelli.

Night on Stars per IMAB4NK che batte Domenico “domenlan” Lando

Il Night on Stars del giovedì, che sale a €250 di buy-in, richiama 264 giocatori e sfiora i 60K di prizepool. Il migliore è IMAB4NK che incassa €4.721 e la bellezza di €7.079 di taglie, lasciando le briciole agli altri, ad iniziare da Domenico “domenlan” Lando che da runner up porta a casa €4.721+€1.183. A completare il podio riconosciamo MircoNovantotto.

Poker Online MTT 27 ottobre 2023: gli altri tornei di PS

Nella programmazione standard di Pokerstars la giornata è aperta dalla vittoria di BaLord82 all’Afternoon on Stars per €926+€1.646, per un torneo che ha visto la partecipazione di 259 giocatori per €11.665 di montepremi.

Il Bounty Builder non supera il garantito da 25K con i suoi 533 entries, e il migliore è MissclickMaybe che si guadagna la prima moneta da €1.889+€2.930 di taglie. Al 6° posto BlackDomo97 che avevamo già visto piazzato, sempre al 6° posto, anche nel HIGH ROLLER.

Chiudiamo col Rollercoaster che richiama 190 giocatori per €17.100 di prizepool. La vittoria vale €1.400+€2.285 e finisce nelle tasche di Gukesh che batte Leovince2022 nel testa a testa finale.