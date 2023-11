Poker Online MTT 2 novembre 2023. Andiamo a vedere i risultati del mercoledì di tornei su Pokerstars. Il colpo più grosso lo mette a segno ilboscaiolo95 che vince il NoS mentre Scoppiasso8 e REDFGS si dividono il Colossal Stack.

Poker Online MTT 2 novembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Partiamo dal pomeriggio di Pokerstars, con l’Afternoon on Stars che è un successo, visto che a fronte di €7.500 garantiti abbiamo 387 iscritti che portano il prizepool a €17.415. La vittoria vale €3.007 e va a topjordan che batte papolinovic nel testa a testa finale, mentre a completare il podio riconosciamo enzotribulla.

Anche il Bounty Builder supera nettamente il garantito da 25K, arrivando a superare i 36.000 euro di montepremi con 802 entries, e il migliore è YOSOYUNDIABL0 che si merita la prima moneta da €2.463 + €2.577 di taglie.

Night on Stars: ilboscaiolo95 taglia le gambe a tutti

557 iscritti al Night on Stars che arrive a superare i 50K di montepremi, con una prima moneta da €8.422 che finisce nelle tasche de ilboscaiolo95 che batte FABIETTO33 nel testa a testa finale (per il runner up ci sono comunque più di 6K di premio). A completare il podio abbiamo 20agno20. Da segnalare i piazzamenti in top-10 dei regular: LORPANICO, Tamarindo84 ed ELVISn.1.

Poker Online MTT 2 novembre 2023: gli ultimi mtt della notte

Tanti soldi in palio anche al Colossal Stack che torna con 2.997 iscritti e €53.946 di montepremi. Il torneo si chiude con un deal a due tra Scoppiasso8 e REDFGS che incassano €6.580. Rimane escluso dall’accordo pietroc98 che completa il podio per €3.686 di premio.

160 iscritti al Rollercoaster che viene vinto da vittorix96 che incassa €1.202+€2.413. Si ferma al 2° posto betullame11 e poi PelX-AA a completare il podio.

Un betullame11 che ritroviamo al 2° posto anche al Mini Need For Speed vinto da Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni. Al torneo principale, il Need For Speed, vince alfius89 che incassa la prima moneta da €1.861 dopo aver superato un Field di 70 iscritti, con Biri07501 come ultimo ad arrendersi, e Jaloseis a completare il podio.