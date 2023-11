Poker Online MTT 6 novembre 2023. Domenica importante e ricca per il poker online italiano. Su Pokerstars sono iniziate le ICOOP mentre su iPoker ci sono i tornei Royal. Al Super Sunday di People’s Poker ci sono Luca Delfino e Giuseppe Dedoni in corsa.

Tornei Domenicali: su iPoker iniziano i tornei Royal, su Pokerstars le ICOOP

Su Pokerstars sono iniziati i tornei ICOOP. Iniziamo dai più ricchi divisi su due giornate, e partiamo quindi dall’evento #4 Sunday Championship che ha richiamato 1.801 giocatori per €162.900 di montepremi. Al termine del day1 rimangono 52 players left e al comando troviamo aueliorazzo. Attenzione anche al regulart x-muccio-x tra le prime posizioni.

Si deve terminare anche l’evento #6 Sunday High Roller che ha visto 358 iscritti per €80.550 di montepremi. Al termine della prima giornata abbiamo 52 players left al qui, dove al comando si riprenderà con fsusct.

Tornei speciali anche su iPoker con gli eventi Royal. Al torneo più ricco, il €100.000 iPoker Royal abbiamo 399 iscritti (registrazioni tardive sempre aperte) che hanno pagato il buy-in da €200. Al termine della prima giornata rimangono in corsa 191 giocatori con PSYCOBET chipleader, ma solo in 63 andranno a premio.

Al New Mini Royal da 20K garantiti abbiamo 1.759 iscritti e sono in 634 i giocatori che passano alla seconda e ultima giornata di gioco. Al comando del chipcount qui troviamo MarkFog83.

Infine People’s Poker dove si è giocato come ogni domenica il Super Sunday da €12.500 garantiti, che ha richiamato 114 giocatori. Al termine del day1 abbiamo 48 players left e al comando del chipcount c’è Ins4niTy. A premio ci andranno in 19 ITM per un minimo di €207 e una prima moneta da €3.022. Attenzione a Luca “DELFO182” Delfino che riprenderà dal 4° posto, ma anche a Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che riprenderà dal 6° posto.

Poker Online MTT 6 novembre 2023: gli altri tornei ICOOP

Le ICOOP sono iniziate ufficialmente con l’evento #1 Sunday Warm Up che ha visto 1.551 iscritti per €41.887 di prizepool. La vittoria è andata a Goodluck1592 che ha incassato la prima moneta da €2.582 + €1.367 di taglie.

All’evento #2 Sunday Kick-off si gioca per più di 104K di montepremi grazie a 2.320 entries e il migliore è StreetShark63 che incassa €6.268 + €5.991 dopo aver battuto LovePS.IT.

L’evento #3 Mini Sunday richiama 6.003 iscritti per €54.027 di montepremi e la vittoria da €3.129+€1.664 va a xxGoldenGoldxx.

All’evento #5 Sunday Master abbiamo 4.205 iscritti per più di 94K di montepremi. Qui la vittoria vale €5.489 e finisce nel contro di stayrotto_28 che incassa altri €2.645 di taglie.

Poker Online MTT 6 novembre 2023: gli ultimi tornei della domenica

Supera di poco i 30K di montepremi l’evento #7 Explosive Gear che viene vinto da MICHELE9911 per €2.068+€2.559. Il runner up è alenetani1410 poi riconosciamo Francesco “ilmessia84” Favia sul gradino basso del podio.

Vittoria eccellente all’evento #7 Sunday Cooldown con Giuseppe “TheL0oser” Di Stasio che batte la concorrenza di 648 entries e porta a casa €3.013+€3.209, con MEGALODON336 ultimo ad arrendersi.

Infine l’evento #9 Supersonic che viene vinto da TomMers_1997 che incassa €1.602+€1.369 dopo aver battuto un Field da 1.450 giocatori. In 2° posizione riconosciamo SZ311199.