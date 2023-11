Poker Online MTT 7 novembre 2023. Un lunedì davvero interessante con tante vittorie eccellenti tra Pokerstars, con la conclusione dei domenicali e gli altri tornei ICOOP, e iPoker con i tornei Royal.

Tornei Domenicali: andy94milan e IMuCkTheNut vincono al e ICOOP. Successo per De Paoli su iPoker

Si sono consulti i principali tornei di poker online in Italia, iniziati domenica. Partiamo da Pokerstars con i tornei ICOOP, evento #4 Sunday Championship vinto da andy94milan che incassa €9.940 di prima moneta + €7.494 di taglie dopo aver battuto Andrea ‘kash’mir1985‘ Montanari nel testa a testa finale. A completare il podio Spitealot davanti a x-muccio-x, poi abbiamo anche Giuseppe ‘TheL0oser’ Di Stasio in 5° posizione.

Vittoria eccellente anche all’evento #6 Sunday High Roller dove trionfa il regular IMuCkTheNut che si merita la prima moneta da €14.763 dopo aver superato prestige1963 e Donato “whitediabolic” De Bonis.

Su iPoker si è concluso l’iPoker Royal da 100K garantiti, vinto da Danio ‘Jack01001011’ De Paoli che tra prima moneta e bounty ha incassato 17.588 euro totali. Anche al New Mini Royal riconosciamo il vincitore che porta a casa 2.854 euro, Sxm14.

Va in archivio anche il domenicale di People’s Poker, il Super Sunday vinto da mbk101 che porta a casa la prima moneta da 3.022 euro davanti al runner up silviasorrentino88. In 3° posizione Andrea “Andreacigna” Pini ma riconosciamo anche Giuseppe “D4MM1L3CH1P5” Dedoni che ha chiuso al 5° posto, davanti ad Andrea “supercamoz” Camozzi.

Poker Online MTT 7 novembre 2023: i primi tornei del lunedi

La giornata si era aperta con la vittoria di Alessandro “xJaNdRo27x” Sarro all’Afternoon on Stars, ma concentriamoci sui tornei ICOOP, con l’evento #10 Warm Up vinto da StileJuve29 che batte un Field da 1.253 iscritti incassando €2.417+€2.512 di premio.

All’evento #11 Daily Fifty si sale quasi a 67K di prizepool con 1.488 iscritti e il migliore è isaksion per €4.174+€4.573. Qui in 8° posizione riconosciamo Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni.

Ben 5.100 entries all’evento #12 The Gladiator che arriva a €45.900 di montepremi e per il vincitore, torneo50, ci sono €2.660+€1.511.

Il regular MircoNovantotto vince l’evento #13 Giga Stack per €4.143+€2.813 su Ectelion300, runner up per quasi 5K totali di premio. In top-10 ritroviamo anche qui Donato “whitediabolic” De Bonis.

Poker Online MTT 7 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #14 The Colosseum che richiama 938 giocatori, per un Prize pool da €105.525: la vittoria anche qui va al regular I_owned_u_87 che batte dax_the_law nel testa a testa finale.

Passiamo direttamente all’evento #17 Daily Cooldown che viene vinto da Matteo “SpeedOne1” Liparulo che incassa €2.741+€3.118 dopo aver superato grigolo65 e natoil4lugli.

All’evento #18 Bounty Quads colpo vincente per VVsMolly che porta a casa il grosso del bottino, più di 2.700 euro. Anche qui in 4° posizione ritroviamo xJaNdRo27x.

Chiudiamo con l’evento #19 Supersonic che è stato vinto da giuseppinoo22 che incassa €1.344+€1.363 dopo aver battuto un Field da 1.182 entries. In 2° posizione Ante97481 poi abbiamo Riccardo “CrazyRich85” Basso a completare il podio.