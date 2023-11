Poker Online MTT 8 novembre 2023. Un martedì notte davvero spettacolare su Pokerstars dove continuano i tornei ICOOP. Tanti regular vincenti o nelle prime posizioni dei tornei più ricchi. Riccardo “CrazyRich85” Basso (in foto) tra i protagonisti, vediamo come è andata.

Poker Online MTT 8 novembre 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo dall’evento #20 Warm Up che ha richiamato 1.022 giocatori per più di 27K di Prize pool. La vittoria va a GIGD72N per €1.825 di prima moneta + €2.270 di taglie. Piazzamento per Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi 5°.

Altri 1.182 entries all’evento #21 Daily Fifty per €53.190 di montepremi. Tutto si chiude con un deal a tre, tra i regular fsusct e Jackson “DJackMpkr” Genovesi a cui si aggiunge anche flavio090163.

ZyzzRaver vince l’evento #22 The Gladiator per €4.338 dopo aver superato Alekenny, runner up per €3.090, poi abbiamo rebekin a completare il podio per un premio da €2.203.

Colpo di ROOR_17 al Giga Stack, diegotom re del Colosseum

Riconosciamo anche il vincitore dell’evento #23 Giga Stack, ROOR_17 che incassa €3.966+€2.990 di premio dopo aver battuto labestiaumana.

Il torneo più ricco è l’evento #24 The Colosseum con 833 iscritti che hanno prodotto un montepremi da quasi 75K e una prima moneta da €5.122 che viene vinta da diegotom che incassa altri €6.999 di taglie dopo aver battuto il regular Biri07501. Da segnalare anche il 5° posto di POGGIAIOLO che aveva già fatto tavolo finale al Warm Up iniziale.

Poker Online MTT 8 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Passiamo all’evento #26 Daily Cooldown, un torneo pazzesco con 335 iscritti, vinto da Riccardo “CrazyRich85” Basso che incassa €2.262+€2.823 dopo aver messo in fila un altra serie di regular davvero incredibile: Mario ‘MAGIpoker87’ Magistro, Giada “CatSniper84” Fang e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni. In 5° posizione ci sarebbe anche zioermejo, che non è proprio uno sconosciuto, come fsusct che dopo la vittoria al Daily Fifty ci riprova anche qui, e gerryilprinc in 7° posizione.

All’evento #27 The Arena la spunta elcabes10 che ha la meglio su un Field di 820 iscritti e incassa €1.497+€1.794 di premio dopo aver battuto Gigo8092, e in 3° posizione riconosciamo BlackDomo97.

Chiudiamo con l’evento #28 Supersonic che ha visto altri 1.058 entries e qui il migliore è campiro9911 per €1.266+€1.139. Da segnalare l’ennesimo piazzamento di un indiavolato fsusct che col 5° posto in questo torneo chiude il 3° final table ICOOP del martedì notte!