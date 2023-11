Poker Online MTT 10 novembre 2023. Vediamo tutti i risultati dei tornei ICOOP Pokerstars del giovedì. I colpi più ricchi li mettono a segno GianBuffon98 ed armalluzzu al High Roller e al Giga Stack.

Poker Online MTT 10 novembre 2023: i primi tornei del giovedì

Inizia il report ICOOP su Pokerstars con l’evento #38 Warm Up che ha richiamato 1.208 giocatori per un montepremi da €32.616. La vittoria va a ZaKSUPREMACY che incassa €2.070 di prima moneta + €2.099 di taglie. Ancora un piazzamento per Jackson “DJackMpkr” Genovesi al 9° posto.

Con l’evento #39 Daily Fifty si sale a quasi 57K di prize pool con 1.266 entries e il migliore è Algor1tmo per €3.568+€2.761 dopo aver battuto Fedesà ed elmamba24.

Anche l’evento #40 The Gladiator va sopra i 50K di montepremi con la vittoria di 0RIA_TERROR per €6.789 di prima moneta. Il runner up è superpecora che incassa poco meno di 5K.

GianBuffon98 vince l’High Roller. Giga Stack ad armalluzzu

GianBuffon98 porta a casa il torneo più ricco della giornata, l’evento #41 HIGH ROLLER che ha visto 415 iscritti per €93.375 di montepremi. La vittoria vale €6.893+€10.126 mentre al 2° posto riconosciamo lezgodancing97 che porta a casa €6.893+€604.

Altri €65.538 in palio all’evento #42 Giga Stack che viene vinto da armaluzzu che incassa €3.821+€2.783 su fasciana92 e loS3rd.

Poker Online MTT 10 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #44 Daily Cooldown la spunta miky760 che incassa €3.092+€3.339 mentre per il runner up leoangy72 ci sono €3.092+€531. Piazzamento al 5° posto per Luca “KILLUCK” Daelli.

L‘evento #45 The Arena richiama 904 giocatori per quasi 25K di montepremi. La vittoria da €3.861 va a depressi su MROW_EHT e ciapuongang.

Chiudiamo con l’evento #46 Supersonic che viene vinto da JustynByBer che batte un field da 1.201 iscritti e porta a casa €1.366+€1.350.