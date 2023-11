Poker Online MTT 13 novembre 2023. Una domenica letteralmente da favola per Evanz94 che vince due dei tornei più ricchi della giornata di ICOOP su Pokerstars. Andiamo a vedere come è andata, compreso il ricco SPICY 50 che arriva a 223K di montepremi e al termine del day1 abbiamo il regular ..CECCHINO30 come chipleader.

Risultati del Weekend e tornei domenicali

Facciamo un passo indietro vedendo anche i risultati dei principali tornei ICOOP di venerdì e sabato. Al venerdì il torneo più ricco è l’evento #51 The Colosseum che con 641 iscritti è arrivato ad un montepremi da €55.260, ed è stato vinto dal regular Giuseppe “Gaza Sparta9” Tommasi. Poco prima, all’evento #50 Giga Stack, aveva trionfato un altro nickname noto, Astrogoldi.

Passiamo velocemente al sabato, ancora il The Colosseum, ancora un regular vincente, questa volta tocca ad Alessandro “aleorsi98” Orsi vincere e portare a casa €4.007 di prima moneta + €3.728 di taglie, anche se il torneo non ha superato il garantito da 40K. Era successo anche all’evento Daily Fifty KO che non va oltre i 40K con 819 entries, e anche qui riconosciamo il vincitore, dugao81.

Veniamo alla domenica ICOOP con il ricco Spicy 50 che ha richiamato 4.969 per un montepremi da €223.605. In ballo c’è una prima moneta da 50K e in corsa ci sono ancora 416 giocatori, tutti già ampiamente a premio. Il chipleader è ..CECCHINO30 di poco avanti su AppoSvappa poi c’è Gasolinaa a completare la top-3.

Poker Online MTT 13 novembre 2023: i primi tornei ICOOP della domenica

La domenica ICOOP su Pokerstars era inizia con l’evento #65 Sunday Warm Up arrivato a €41.256 di montepremi con 1.528 entries. Il migliore è stato ImWishBox14 per €2.543 di prima moneta + €1.767. Battuta al testa a testa finale il regular AleAsto2. Tavolo finale anche per Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio in 7° posizione mentre al 9° posto c’è fsusct che è uno dei giocatori più costanti in quanto a tavoli finali di queste ICOOP.

Con l’evento #66 Sunday Kick-Off si sale a quasi 140K di montepremi grazie a 1.238 iscritti, ed è qui che arriva il primo, ricco, colpo di Evanz94 che incassa €8.841+€9.123 dopo aver battuto manuelscolaro nel testa a testa finale, poi c’è Nicholas0404 a completare il podio.

All’evento #67 Mini Sunday la spunta sbadilatore su un field massiccio di 5.832 iscritti e la vittoria vale €3.042+€1.894. Si ferma in 2° posizione Seby1516.

Poker Online MTT 13 novembre 2023: ancora un colpo per Evanz94 alle ICOOP

Passiamo all‘evento #69 Sunday Master ma le cose non cambiano, arriva un altra vittoria di Evanz94 in questa straordinaria domenica per lui. Questa volta mette in fila un field di 3.897 entries, incassando €5.070+€3.225 di premio. Questa volta l’ultimo ad arrendersi è pepsil92 che porta a casa poco più di 6.000 euro complessivi.

Riccardo “Overbet91” Bonelli sfiora la vittoria all’evento #71 Cooldown, ma deve arrendersi ad AlfiereLory nel testa a testa finale. Per il vincitore ci sono €3.442+€4.584 di premio. Tavolo finale per altri regular come pietroc98 al 4° posto, Daniele “bybabyby” Cuomo in 6° posizione e anche bobofolle e I_owned_u_87 dietro di lui.

Chiudiamo con l’evento #74 Supersonic con 1.359 iscritti per quasi 25K di prizepool. Nel turbo della notte la spunta VMetatarso per €1.510+€1.479. Il runner up è riccor98 e poi riconosciamo This is soo2019 a completare il podio davanti a Lelouch Vi e damonsalvator19.