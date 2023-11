Poker Online: vittorie ICOOP per Alessandro “ale779” Giordano, Andrea “kash’mir1985” Montanari e un super Ribo95

Poker Online MTT 17 novembre 2023. I risultati del giovedì su Pokerstars dove continuano le ICOOP, e il ricco High Roller viene vinto da Andrea “kash’mir1985” Montanari. Successi anche per Alessandro “ale779” Giordano che apre la giornata al Warm Up, e per Ribo95 che vince un torneo ICOOP, fa top-10 in un altro e chiude pure il podio al Need For Speed vinto da Il-Giuglia su LAFAL10.

Poker Online MTT 17 novembre 2023: i primi tornei del giovedì

Apriamo la giornata ICOOP con l’evento #103 Warm Up che sfiora i 30K di Prize pool con 1.109 iscritti. Il migliore è Alessandro “ale779” Giordano che incassa €1.937 di prima moneta + €1.806 di taglie dopo aver superato altri due nickname noti, ChristianDic e gerryilprinc. Ci sono anche Biri07501 al 5° posto e Stubao in 7° posizione.

L’evento #104 Daily Fifty supera i 61K di montepremi e la vittoria da €3.872+€2.894 va a Teletubbies2017 che ha la meglio su LolloLalla nel testa a testa finale.

Il The Gladiator è Ziru007 che batte un field di 4.984 entries e incassa €2.581+€1.627 dopo aver superato linopani8 in heads up.

High Roller per Andrea “kash’mir1985” Montanari

Il torneo più ricco della giornata è l’evento #106 HIGH ROLLER che richiama 463 giocatori che hanno pagato il buy-in da €250, producendo un montepremi complessivo di €104.175, con una ricca prima moneta da €17.626 che finisce nelle tasche del regular Andrea “kash’mir1985” Montanari che ha la meglio su BERNISONI nell’atto finale. Completa il podio un calsiddimo Aittie che avevamo già visto al 10ç posto nel Warm Up.

Tanti soldi in ballo all’evento #107 Giga Stack che arriva quasi a 66K di prizepool e il migliore è MICHELE9911 che incassa €3.983+€1.852. Il runner up è darkk.bakura, poi abbiamo lorz1995 a completare il podio.

Poker Online MTT 17 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

All’evento #109 Daily Cooldown abbiamo 427 entries per un montepremi da €38.430. Il migliore è Fedesà che incassa €2.956+€4.508 mentre per il runner up gratt93 ci sono €2.955+€1.783. A completare il podio riconosciamo il regular sapy000. 7° posto per Ribo95.

Proprio Ribo95 porta a casa l’evento #110 Explosive Gear, mettendo in fila un field da 674 giocatori che ha permesso al torneo di superare i 30K di montepremi. Per il vincitore ci sono €2.196+€2.591 di premio. Sul gradino basso del podio riconosciamo Shadowkizz, davanti ad altri regular come Alberto “Everbrun1” Cigliano e Gibozza. Ribo95 completerà poi questo magico giovedì con un podio anche al Need For Speed vinto da Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio. Ribo95 chiuderà in 3° posizione dietro ad un altro nickname noto, quello di LAFAL10.

Tornando alle ICOOP, chiudiamo con l’evento #111 Supersonic che richiama 1.261 entries per €22.698 di Prize pool. La vittoria da €1.422+€1.332 va a vinteo66.