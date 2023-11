Poker Online MTT 22 novembre 2023. Su Pokerstars continuano i tornei ICOOP ed arriviamo da un martedì spettacolare, specialmente al The Colosseum vinto da Mario Pulcini su altri regular come Sturba e Giuliani. Ancora una bella prova di un caldissimo Evans94 che questa volta si deve accontare del runner up al Daily Fifty.

Poker Online MTT 22 novembre 2023: i primi tornei del martedì

Iniziamo il report dei tornei ICOOP del martedì su Pokerstars dall’evento #148 Warm Up che ha richiamato 1.112 giocatori per poco più di 30K di montepremi e alla fine ad esultare è Oltrevuota che incassa €1.942 di prima moneta + €1.851 di taglie.

Sfiora i 50K di prizepool l’evento #149 Daily Fifty che viene vinto da enni59 per €7.621 e come runner up c’è ancora una volta un impressionante Evanz94 che incassa altri €5.431.

4.498 entries all’evento #150 The Gladiator che questa notte vede primeggiare underthegun14 per una prima moneta da €5.485, con Natale474 runner up per €3.907.

Mario Pulcini vince un Colosseum affollato di regular

Passiamo al The Colosseum che come al solito è il torneo più ricco di giornata con 846 iscritti per un montepremi da €76.140. Vittoria eccellente di Mario “hhrrr” Pulcini che incassa €5.378+€6.455 dopo aver superato altri due nomi noti come Gianluigi “AA-GIANLU-AA” Giuliani e Luca “sturbao” Sturba. In 5° posizione riconosciamo anche Marco “RaydenArtist” Richetto.

Supera i 70K anche l’evento #152 Royal Rumble, e anche qui riconosciamo il vincitore che incassa €4.340+€2.473, Gibozza, che dopo qualche mese sotto tono stiamo ritrovando con costanza nei nostri report online quotidiani.

Poker Online MTT 22 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

882 giocatori accettano la sfida dell’evento #153 Heads Up, e il migliore è Giotar che incassa più di €2.500 di premio, con TCsrl ultimo ad arrendersi.

439 iscritti e quasi 30K di prize pool all’evento #154 Daily Cooldown che viene vinto da scottex85 che incassa €2.142+€2.629. Da segnalare il 5° posto di oicalob17 che aveva già fatto 4° al precedente evento Heads Up.

Chiudiamo come sempre con l’evento Supersonic che questo martedì richiama 1.202 giocatori per €21.636 di montepremi. La vittoria da €1.367+€1.643 va a DeLaWonder che batte Burach98 nel testa a testa finale, poi riconosciamo Daniele “discepolo78” Di Iesu sul gradino basso del podio.