Poker Online MTT 28 novembre 2023. Le ICOOP di Pokerstars si chiudono col botto per Frangucaval che trionfa al Main Event per più di 57K di premio. Negli altri domenicali vincono Kingfussi0l su iPoker e Joestraight54 su People’s. Lunedì vincente anche per i regular: Shadowkizz, Luca “steva10” Stevanato e The-DwOonk.

Finale dei tornei domenicali: Frangucaval vincitore del Main ICOOP

Le ICOOP di Pokerstars si concludono con il MAIN EVENT vinto da Frangucaval che fa un colpaccio visto che oltre alla prima moneta da €32.483, incassa anche la bellezza di €25.450 di taglie dopo aver superato salvo_motta che incassa a sua volta la moneta da €32.481, ma si deve accontentare di €6.583 di taglie. A completare il podio riconosciamo ZippoMullins ma ai piani alti c’è un altro regular (nonostante il suo nickname), ovvero Andrea “ANTIREGS87” Crobu.

Passiamo su iPoker dove è andato in archivio l‘Explosive Sunday che ha chiuso con 699 iscritti e il migliore è stato Kingfussi0l che tra prima moneta e taglie porta a casa un totale di 11.058 euro di premio dopo aver battuto DvRiechstSoGvt che incassa comunque 8.174 euro complessivi. Completa il podio DAMMeLE4ME. Al 9° posto riconosciamo tostovip che nei report passati citavamo spesso come uno dei regular più vincenti sul circuito di 888.

Infine il domenicale di People’s Poker, il VESUVIO P-KO che ha richiamato 152 giocatori. In 49 riprendevano il final day del lunedì con la bolla ancora da scoppiare visto che ITM a premio sono andati in 23, e il migliore in assoluto è stato Joestraight54 al quale va la prima moneta da €1.737 alla quale aggiunge €425 di taglie.

Poker Online MTT 28 novembre 2023: i primi tornei del lunedì

Con la fine delle ICOOP torna la programmazione normale su Pokerstars, e come sempre apriamo il nostro report dall’Afternoon on Stars che ha visto 273 entries per più di 12K di prizepool. Vittoria per MiKeleLucca che incassa €1.948, la stessa cifra che va a dori@n grey con cui ha fatto un accordo.

Torna anche il Bounty Builder che richiama 925 iscritti per €41.625 di Prize pool. Vittoria del regular Shadowkizz che incassa €2.791+€2.910.

Torna anche l’affollato Monday Jackpot con 9.380 iscritti per più di 84K di montepremi, e una prima moneta da €4.737 che finisce nelle tasche di annasa83, assieme a €2.493 di taglie. Tavolo finale per due nickname noti che si succedono tra 5° e 6° posto, vice_airlines e Lelouch Vi.

Vittoria eccellente anche al Colossal Stack che torna con 3.213 iscritti per €57.843 di montepremi e una prima moneta da €8.334 che va nelle tasche di Luca “steva10” Stevanato che batte stefanoc00 nel testa a testa finale.

Poker Online MTT 28 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

E’ tornato anche il Night on Stars, il torneo più ricco di giornata su Pokerstars, ed è The-DwOonk ad aprire la settimana del NoS con una vittoria incassando la prima moneta da €11.851, e non è nemmeno un nome così nuovo, per esempio nel 2020 ha vinto il Sunday Special! Troviamo poi bivioz22 runner up per quasi €8.500 mentre a completare il podio riconosciamo ilboscaiolo95, davanti ad un altro regular, x-muccio-x. Un caldissimo Riccardo “Overbet91” Bonelli fa capolino al 9° posto.

Passiamo al Rollercoaster che con 193 iscritti arriva a €17.370 di montepremi. Vittoria per giuditta04 che incassa €1.422+€2.345 dopo aver battuto Manuel “PokerManzo92” Ferrari in un tavolo finale dove risconosciamo tanti regular come fsusct, MoChuisle7, Jaloseis, RenatoINT e kash’mir1985.

Torniamo a chiudere col turbo della notte, il Need For Speed che ha visto 60 iscritti e qui il migliore è The_LEGEND_0002 che incassa €1.760. Anche qui sono tanti i regular al tavolo finale, come Lelouch Vi che ritroviamo anche qui al 3° posto, KiroiSenko in 5° posizione (dopo un 8° posto anche al Mini Need For Speed), Fabio “backdoorAK” Peluso in 9° posizione e Matteo “TESTADIDONNA” Calzoni dietro di lui a completare la top-10, ma fuori dai premi visti i soli 9 ITM, quindi una top-10 un pò amara visto che vale la bolla piena questa volta.