Poker Online MTT 29 novembre 2023. Dopo aver chiuso al 3° posto nel Night on Stars del lunedì, il giorno dopo ilboscaiolo95 si conferma, anzi si migliora andando a vincere il torneo più importante della giornata di Pokerstars. Vincono anche: theglobal96, M1ndfuln3ss, giuliochi90, Andrea Camozzi e Marco Richetto.

Poker Online MTT 29 novembre 2023: i primi tornei del martedì

Apriamo con l’Afternoon on Stars che conta 242 iscritti per €10.890 di prize pool. Vittoria per theglobal96 per €874 di prima moneta + €1.361 di taglie.

Il Bounty Builder supera di poco i 25K garantiti grazie a 557 entries, e il migliore è M1ndfuln3ss che incassa €1.815+e1.808 dopo aver battuto thedoctor150.

NoS a ilboscaiolo95, Colossal per giuliochi90

Il Colossal Stack, con 3.002 iscritti e i suoi €54.036 di montepremi, è il più ricco del martedì su Pokerstars, e il vincitore è giuliochi90 che incassa €3.297+€2.666 dopo aver battuto INTROVERT_013 e ALBERTO9001.

Passiamo al Night on Stars che richiama 477 giocatori per €42.930 di montepremi e torna a fare legna ilboscaiolo95 che incassa €3.136+€3.997 che ci riprova allo stesso torneo dove la sera prima aveva fatto 3°. Questa volta nessuno riesce a batterlo, nemmeno Iride2.0 che è l’ultimo ad arrendersi nel testa a testa finale. Da segnalare anche un caldo D4yDr3am3r che porta a casa un altro 4° posto.

Poker Online MTT 29 novembre 2023: gli ultimi tornei della notte

Andrea “SUPERCAMOZ” Camozzi batte un field di 130 iscritti e porta a casa €1.048+€1.077 con la vittoria del Rollercoaster su panfr0 e su Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio che completa il podio.

Chiudiamo col Need For Speed che arriva a €5.400 di montepremi con 60 entries. Il migliore è Marco “RaydenArtist” Richetto che incassa così €687+€1.248, con frankinho84 runner up e con Dantinator a completare il podio.