Poker Online: Alessio Astone apre la giornata, Biri0751 la chiude. Night on Stars ad alpitur

Poker Online MTT 30 novembre 2023. I risultati dei principali tornei di Pokerstars del mercoledì vedono primeggiare Alessio “AleAsto2” Astone, Babbiddiu, vita2386, alpitur (al Night on Stars), KiroiSenko e Biri0751.

Poker Online MTT 30 novembre 2023: i primi tornei del mercoledì

Il mercoledì di Pokerstars lo apre Alessio “AleAsto2” Astone che batte un field da 222 entries al Afternoon on Stars per una prima moneta da €1.848 dopo aver battuto The_Artist0 nel testa a testa finale.

Arriva a €27.495 di prize pool il Bounty Builder grazie a 611 iscritti e il migliore è Babbiddiu per €1.974 di prima moneta + €2.795 di taglie. Si ferma al 2° posto Th3_3qualiz3r poi abbiamo BaskoHD a completare il podio davanti a regular silverpoker1990 e in 10° posizione riconosciamo anche dario6990.

Night on stars ad alpitur. Colossal Stack per vita2386

Va sopra i 46K il montepremi del Colossal Stack vinto da vita2386 che incassa €4.900 dopo un deal con 16giggig76 (che incassa il premio più alto di €5.182) e con martyn6.

Supera di pochissimo il garantito da 40K il Night On Stars del mercoledì che richiama 446 giocatori e il migliore è alpitur per €6.833 di prima moneta mentre al runner up va87 vanno €5.016. Completa il podio il regular DANY_MAS90 che incassa €3.682.

Poker Online MTT 30 novembre 2023: gli ultimi tornei del mercoledì

Riconosciamo anche il campione del Rollercoaster, KiroiSenko, che è tornato a fare capolino con continuità nei nostri report, dopo un lungo periodo di assenza. Questa volta KiroiSenko mette in fila un field di 139 iscritti per €1.088+€808 di premio dopo aver superato DeSalvia1997. In 9° posizione c’è anche Luigi “Il-Giuglia” D’Alterio.

Chiudiamo col Need For Speed dove tra 71 iscritti la spunta Biri0751 per una prima moneta da €1.887 dopo aver superato MICHELE9911 e aleorsi98. Ai piedi del podio riconosciamo anche SZ31199 e Davide “davidecalva” Calvaresi che sfiora la doppietta con un 5° posto, dopo aver vinto il Mini Need.